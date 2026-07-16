Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, το πρώτο μήνυμα προς στους φιλάθλους των «πρασίνων» – Δείτε φωτογραφίες

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Φίλαθλοι της ομάδας τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο, ενώ ο Γάλλος φόργουορντ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα της καριέρας του.

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Αθλητισμός

Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.
  • Ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από τη θητεία του στο NBA, ενώ φίλαθλοι του Παναθηναϊκού τον υποδέχθηκαν θερμά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
  • Ο Γιαμπουσέλε απηύθυνε το πρώτο του μήνυμα στους φιλάθλους της νέας του ομάδας, δηλώνοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω το ίδιο κι εσείς. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά. Τα λέμε σύντομα».

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Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από τη θητεία του στο NBA και αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φίλαθλοι του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν τον Γιαμπουσέλε, φώναξαν ρυθμικά το όνομά του και φωτογραφήθηκαν μαζί του.

Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε

Λίγο μετά την άφιξή του, ο Γάλλος διεθνής απηύθυνε το πρώτο του μήνυμα προς τους φιλάθλους της νέας του ομάδας.

«Γεια σας, φίλοι του Παναθηναϊκού. Εδώ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω το ίδιο κι εσείς. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά. Τα λέμε σύντομα».

Ο Γιαμπουσέλε αναμένεται να περάσει από τις προβλεπόμενες εξετάσεις και στη συνέχεια να ενταχθεί στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή του

Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Άφιξη στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime
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