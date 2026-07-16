Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, το πρώτο μήνυμα προς στους φιλάθλους των «πρασίνων» – Δείτε φωτογραφίες

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Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από τη θητεία του στο NBA και αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φίλαθλοι του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν τον Γιαμπουσέλε, φώναξαν ρυθμικά το όνομά του και φωτογραφήθηκαν μαζί του.

Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε

Λίγο μετά την άφιξή του, ο Γάλλος διεθνής απηύθυνε το πρώτο του μήνυμα προς τους φιλάθλους της νέας του ομάδας.

«Γεια σας, φίλοι του Παναθηναϊκού. Εδώ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω το ίδιο κι εσείς. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά. Τα λέμε σύντομα».

Ο Γιαμπουσέλε αναμένεται να περάσει από τις προβλεπόμενες εξετάσεις και στη συνέχεια να ενταχθεί στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή του