Φρίκη στο Λονδίνο: Αφγανός μετανάστης σε αμόκ σκότωσε πεζό και μαχαίρωσε τον σπιτονοικοκύρη του – Το χρονικό του τρόμου

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από κάμερες ασφαλείας παρουσιάστηκαν στους ενόρκους βρετανικού δικαστηρίου, αποκαλύπτοντας τη δολοφονική μανία του 28χρονου Dawood Safi. Ο Αφγανός μετανάστης έσπειρε τον τρόμο στους δρόμους του Uxbridge, στο Δυτικό Λονδίνο, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό οικογενειάρχη και τον σπιτονοικοκύρη του να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τα πλάνα δείχνουν τον δράστη να κραδαίνει ένα μαχαίρι με το οποίο έκοψε το νήμα της ζωής του 49χρονου Wayne Broadhurst, ο οποίος απλώς είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον Safi ως «δαιμονισμένο» τη στιγμή που κάρφωνε το όπλο στον λαιμό και το στήθος του άτυχου άνδρα.

Το χρονικό του τρόμου -Από το σπίτι στον δρόμο

Η αιματηρή «τροχιά» του Safi είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Εκεί, επιτέθηκε με μανία στον 45χρονο σπιτονοικοκύρη του, Shahzad Farrukh. Ο Farrukh σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στην ηρωική παρέμβαση ενός 14χρονου εφήβου και των γειτόνων που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Αμέσως μετά, ο 28χρονος, βγήκε στον δρόμο. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να περπατά με το μαχαίρι προτεταμένο, στρεφόμενος μάλιστα εναντίον ενός άλλου ανήλικου αγοριού, το οποίο ευτυχώς κατάφερε να τρέξει και να σωθεί. Η εφιαλτική του πορεία τερματίστηκε όταν αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και τον ακινητοποίησαν με τη χρήση όπλου Taser.

Το ιατρικό λάθος 48 ώρες πριν το μακελειό

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν από την επίθεση, ο Safi είχε αναζητήσει βοήθεια. Επισκέφθηκε τοπικό ιατρείο και στη συνέχεια το νοσοκομείο Hillingdon, δηλώνοντας ότι καταδιώκεται από την οικογένειά του και ότι αντιμετωπίζει σοβαρό εθισμό στο διαδικτυακό πορνό.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι ψυχίατροι, έκριναν τότε ότι «δεν υπήρχαν ενδείξεις ψυχικής διαταραχής που να απαιτούν νοσηλεία».

Η τραγική ειρωνεία; Μετά τη δολοφονία, τέσσερις διαφορετικοί ψυχίατροι που τον εξέτασαν συμφώνησαν ομόφωνα ότι ο δράστης βρισκόταν σε πλήρη «ψυχωσική κατάσταση» κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Βάσει αυτής της γνωμάτευσης, η κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης υποβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία λόγω μειωμένου καταλογισμού.

Η μάχη στην αίθουσα του δικαστηρίου

Παρά την παραδοχή της ανθρωποκτονίας και των σωματικών βλαβών, ο Safi, αρνείται τις κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του σπιτονοικοκύρη του και του 14χρονου αγοριού. Στη δίκη που διεξάγεται στο Southwark Crown Court, η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι η ψυχωσική του κατάσταση τον εμπόδιζε να έχει «πρόθεση».

Η απάντηση του εισαγγελέα Jonathan Laidlaw KC προς τους ενόρκους ήταν κατηγορηματική:

«Η ψυχωσική πρόθεση για φόνο δεν παύει να είναι πρόθεση για φόνο. Ο κατηγορούμενος δεν πήρε ένα τυχαίο μαχαίρι, αλλά ένα βαρύ, κοφτερό και εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο. Επιτέθηκε απροειδοποίητα σε έναν άοπλο άνθρωπο και έκανε μια συντονισμένη προσπάθεια να τον σκοτώσει».

Η εισαγγελική Αρχή, τόνισε επίσης ότι ο Safi, αφού επιτέθηκε στον έφηβο και πέταξε προσωρινά το όπλο, το ξαναμάζεψε από το έδαφος για να συνεχίσει το μακελειό με θύμα τον Wayne Broadhurst, μια κίνηση που, σύμφωνα με την κατηγορία, αποδεικνύει την απόλυτη και συνειδητή απόφασή του, να συνεχίσει να σκοτώνει.

Πηγή: Daily Mail