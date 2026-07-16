Μαρία Σολωμού: «Φέτος θα σταματήσω το YouTube – Μετάνιωσα που πήγα το podcast στην τηλεόραση»

Την απόφασή της να σταματήσει τη δραστηριότητά της στο YouTube ανακοίνωσε η Μαρία Σολωμού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μεταφορά του podcast «Μαρία τη Νύχτα» στην τηλεόραση, στις φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, στη συγχώρεση και στις ερωτικές σχέσεις.

«Μετάνιωσα που πήγα το podcast στην τηλεόραση»

Η Μαρία Σολωμού δήλωσε ότι μετάνιωσε για την απόφαση να μεταφέρει ορισμένα επεισόδια του podcast της στην τηλεόραση, καθώς, όπως εξήγησε, το τελικό αποτέλεσμα δεν ανταποκρινόταν σε όσα είχε η ίδια στο μυαλό της.

«Το μετάνιωσα φριχτά που πήγα κάποια επεισόδια του podcast “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση. Από το πρώτο επεισόδιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη δεχτώ εγώ κριτική σε έναν χώρο που είναι κλειστός. Είμαι ηθοποιός, δεν έχω να κάνω με αυτό. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι, δεν πήγα να πάρω τη δουλειά κανενός. Αυτό που πήγα να κάνω είναι δικό μου, δεν είναι κάτι που τρεντάρει.

Κάνω συζητήσεις με ανθρώπους που θαυμάζω. Βέβαια, δύο-τρεις θα ήθελα να τους κλωτσήσω. Εγώ πήγα late night, γιατί θεωρώ ότι τότε μπορούν να γίνουν άλλες συζητήσεις. Μπορεί να έβλεπες άλλη Μαρία στα γυρίσματα και άλλη σε αυτό που έβλεπες στην τηλεόραση. Γι’ αυτό δεν ήθελα. Φέτος θα το σταματήσω το YouTube. Δεν το έχω ξαναπεί, αλλά το σταματάω», ανέφερε.

Οι φιλίες με άνδρες και τα ξεκάθαρα όρια

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στις φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι καμία φιλική σχέση της με άνδρα δεν διαλύθηκε επειδή απέκτησε ερωτική διάσταση, καθώς η ίδια θέτει εξαρχής σαφή όρια.

«Δεν έχει χαλάσει φιλία μου με άνδρα επειδή γύρισε στο ερωτικό. Εγώ είμαι πάντα πάρα πολύ ξεκάθαρη. Δεν αφήνω ούτε μία γωνίτσα, τόση δα, για να καταλάβει κανείς ότι, αν χαλαρώσουμε και λίγο, μπορεί να συμβεί κάτι. Επειδή έχω πολλές αντροπαρέες από μικρή, πάντα ενσωματωνόμουν ως ένας άλλος Βαγγέλαρος. Δεν υπήρχε κάποιος από αυτή την παρέα… Ήμουν αγοροκόριτσο φουλ. Θέλω να σου πω ότι έχω πολύ καλές σχέσεις με τους άνδρες φίλους μου και είμαι άνθρωπος που μπορώ να σου κόψω και το “α”», είπε.

Η θέση της για τη συγχώρεση

Αναφερόμενη στη συγχώρεση, η Μαρία Σολωμού υποστήριξε ότι οι άνθρωποι συχνά επαναλαμβάνουν τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς και αλλάζουν μόνο όταν το επιθυμούν οι ίδιοι.

«Συγχωρείς εκεί που πρέπει. Εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω, δεν είναι θέμα αρχής. Στη ζωή μου, μέχρι στιγμής, ό,τι έχω συγχωρήσει έχει ξανασυμβεί με μαθηματική ακρίβεια. Την πρώτη θα τη συγχωρέσω, δεν ξέρω αν θα την ξεχάσω. Σπάνια δεν κάνουμε οι άνθρωποι λούπες στη συμπεριφορά μας. Οι άνθρωποι αλλάζουν μόνο αν το θέλουν, όχι για εσένα», σημείωσε.

Μπορούν δύο φίλοι να διατηρήσουν τη σχέση τους μετά το σεξ;

Η ηθοποιός σχολίασε επίσης το ενδεχόμενο δύο φίλοι να έρθουν ερωτικά κοντά και στη συνέχεια να συνεχίσουν τη φιλία τους. Η ίδια εκτίμησε ότι η διατήρηση της σχέσης εξαρτάται από τις προσδοκίες και των δύο πλευρών, αλλά παραδέχθηκε ότι συνήθως ακολουθεί ένα διάστημα αμηχανίας.

«Δεν δικαιολογώ το να κάνουν δύο φίλοι σεξ χωρίς να έχουν πιει. Ακόμη και αν μπορούν να είναι φίλοι μετά, πες μου ποιες είναι οι πιθανότητες να σκεφτούν και οι δύο το επόμενο πρωί, ταυτόχρονα, “απαπα, ήταν λάθος”. Αν δεν έχουμε τις ίδιες προσδοκίες, τελειώσαμε. Αν έχουμε τις ίδιες προσδοκίες και χιούμορ, μπορεί να πούμε “τι έγινε, ρε συ; Ξέχνα το”. Θα περάσει, θεωρώ, ένα άβολο διάστημα μέχρι να μπορούν να είναι ξανά κώλος και βρακί».