Κατερίνα Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώα, θα κατέβω ως υποψήφια στις επόμενες εκλογές»

Η βουλευτής Ν. Τρικάλων και πρώην Υφυπουργός, Κατερίνα Παπακώστα, τοποθετείται σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών σε βαθμό πλημμελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλώνει αθώα, εκφράζει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και ανακοινώνει την εκ νέου υποψηφιότητά της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

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Η Κατερίνα Παπακώστα
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η βουλευτής Ν. Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, δηλώνει «αθώα και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή», μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βαθμό πλημμελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
  • Θεωρεί ότι «και η πλημμεληματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψης μου, καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη». Ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης της, με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη.
  • Η Πρώην Υφυπουργός τονίζει ότι «δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπεια μου» και ανακοινώνει ότι «θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν».

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Σε δήλωσή της, για την απαγγελία κατηγοριών σε βαθμό πλημμελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η βουλευτής Τρικάλων, πρώην Υφυπουργός, Κατερίνα Παπακώστα, αναφέρει τα εξής:

Κατερίνα Παπακώστα: Δεν έχω απολύτως τίποτα να φοβηθώ

«Η αλήθεια δεν φοβάται την κρίση της Δικαιοσύνης και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ την αλήθεια! Από την πρώτη στιγμή δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα, ότι είμαι αθώα και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή. Σήμερα, η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών, αποτελεί την πρώτη ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν παραβιάζοντας το ιερό τεκμήριο της αθωότητας να με συκοφαντήσουν, να με ταπεινώσουν και να με καταδικάσουν στη συνείδηση των πολιτών, πριν αποφανθεί καν, η ίδια η Δικαιοσύνη…Εξακολουθώ να θεωρώ, ότι και η πλημμεληματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψης μου, καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη.

Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης μου, με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τη βεβαιότητα ότι η αθωότητα μου θα λάμψει οριστικά Ενώπιον της. Όσοι δε, επιχείρησαν να πλήξουν με σφοδρότητα την προσωπικότητα μου και την πολιτική μου διαδρομή, επενδύοντας στην πολιτική μου εξόντωση, διαψεύδονται ήδη από τα ίδια τα γεγονότα. Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπεια μου. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συγκινητικά πολλούς ανθρώπους, που στάθηκαν στο πλευρό μου, όταν ήταν εύκολο να σιωπήσουν. Η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η στήριξή τους με κράτησαν όρθια και δυνατή.

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Αυτούς κοιτάζω στα μάτια και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν. Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, με την ίδια πίστη στις αρχές και τις αξίες μου και με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα, να σταθώ αντάξια της εμπιστοσύνης των Τρικαλινών πολιτών».

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