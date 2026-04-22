Κατερίνα Παπακώστα: Δεν έχω απολύτως τίποτα να φοβηθώ

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Κατερίνα Παπακώστα

Να εγκρίνουν την άρση ασυλίας της και να της επιτρέψουν να κριθεί όπως κάθε πολίτης, ζήτησε η Κατερίνα Παπακώστα από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι «με καθαρό βλέμμα, καθαρή συνείδηση και κοιτώντας σας στα μάτια, δεν έχω απολύτως τίποτα να φοβηθώ και απολύτως τίποτε να αποκρύψω».

Αναφερόμενη στην υπόθεση που την αφορά, είπε πως «ως βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ το καλοκαίρι του 2021 δέχτηκα να μεταφέρω το αίτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου, ενός βιοπαλαιστή, που τότε γνώριζα για πρώτη φορά στη ζωή μου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την καθυστερημένη λήψη μίας μεμονωμένης ενίσχυσης και συγκεκριμένα της συνδεδεμένης του έτους 2020. Το αίτημα, όπως μου το παρουσίασε και το εξήγησε ο ίδιος ο κτηνοτρόφος, το θεώρησα εύλογο και νόμιμο, θεωρώντας ότι επρόκειτο για μία απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν δηλωθεί ήδη ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, κατά τα λεγόμενά του».

«Η δική μου γνώση για την υπόθεση προήλθε αποκλειστικά και μόνο από τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, ο οποίος με έπεισε για τα λεγόμενά του και για τον οποίο δεν είχα λόγο να τον αμφισβητήσω», είπε και πρόσθεσε ότι έθεσε το συγκεκριμένο αίτημα υπόψη του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, «σίγουρη ότι αυτό θα εξεταστεί ενδελεχώς και αν διαπιστωνόταν η οποιαδήποτε παρατυπία, ο Οργανισμός θα έπραττε τα νόμιμα και τα προβλεπόμενα».

Από τα έγγραφα που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκύπτει ότι παρά την δική μου καλόπιστη διαβίβαση του αιτήματός του, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά ποτέ το επίμαχο κονδύλι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2020» και

«Ο συγκεκριμένος δεν έλαβε ποτέ τελικά το επίμαχο κονδύλι για το έτος 2022» και «αυτό σημαίνει κάτι απολύτως σαφές, ότι η δική μου ενασχόληση με το συγκεκριμένο αίτημα δεν παρήγαγε κανένα παράνομο αποτέλεσμα, δεν προκάλεσε καμία οικονομική ζημία, δεν αλλοίωσε καμία διοικητική πράξη, δεν δημιούργησε κανένα παράνομο οικονομικό όφελος», είπε και συμπλήρωσε ότι «η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά παρά μία τυπική διοικητική εκκρεμότητα, μία απλή διασταύρωση στοιχείων».

«Ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα οποιαδήποτε παράνομη μεταχείριση, ουδέποτε παρενέβην στο έργο καμίας διοικητικής υπηρεσίας. Έκανα μόνο αυτό που οφείλει να κάνει κάθε βουλευτής, να ακούει τον πολίτη και να διαβιβάζει το αίτημά του στην αρμόδια διοίκηση, όταν θεωρεί ότι αυτό είναι εύλογο και δίκαιο» είπε η κ. Παπακώστα.

«Ουδέποτε μέχρι και σήμερα διανοήθηκα να παραβώ τον νόμο» είπε και τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή της πολιτικής της διαδρομής πορεύτηκε με εντιμότητα, με ευθύτητα, με αξιοπρέπεια και με σεβασμό στους πολίτες, και δεν θα μπορούσε να δεχτεί να αιωρείται έστω και η παραμικρή σκιά ποινικής απαξίας στο όνομά της, στην τιμή και την υπόληψή της.

«Σας ζητώ να εγκρίνετε την άρση της ασυλίας μου χθες, να επιτρέψετε στη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της, να μου επιτρέψετε να κριθώ όπως κάθε απλός πολίτης» είπε, τόνισε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στους εισαγγελικούς της λειτουργούς. Έχω εμπιστοσύνη ότι η αλήθεια είναι θέμα χρόνου να αναδειχθεί και συμπλήρωσε ότι μόλις κληθεί, θα απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για να δώσει όλες τις εξηγήσεις.

