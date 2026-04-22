Ηράκλειο: «Την ζήλευε πολύ, υπήρχαν κάποιες εντάσεις» λέει ο αδελφός της 43χρονης αγνοούμενης – Οι μαρτυρίες της μητέρας και του γιου της

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, από τις Δαφνές Ηρακλείου, που αγνοείται από την Κυριακή (20/4). Το θρίλερ πήρε νέα τροπή μετά και τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το απόγευμα και εκτιμάται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο 40χρονος, λίγες ώρες νωρίτερα, είχε εξεταστεί από τους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της Ελευθερίας, και επρόκειτο να δώσει συμπληρωματική κατάθεση λόγω της σχέσης που διατηρούσαν μέχρι και πριν δύο μήνες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της Ελευθερίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις αρχές να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων, ψάχνοντας το αυτοκίνητο της 43χρονης μητέρας και κάποιο σημάδι ζωής της ίδιας. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ με την συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων και drones, ενώ έχει πλέον αποσαφηνιστεί από την αστυνομική έρευνα, με βάση το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ότι το αυτοκίνητο της 43χρονης δεν συνέχισε την πορεία του προς Ηράκλειο.

Τα παιδιά της 43χρονης, η μητέρα της και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της περιμένουν κάποια θετική εξέλιξη στις έρευνες για τον εντοπισμό της, κάποιο σημάδι ότι ο δικός τους άνθρωπος είναι καλά και θα επιστρέψει σύντομα κοντά τους. Ο γιος της Ελευθερίας και η μητέρα της, μίλησαν σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αναφέρθηκαν τόσο στις έρευνες όσο και στη σχέση που διατηρούσε η 43χρονη με τον πρώην σύντροφό της. Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδελφός της 43χρονης, ο οποίος τόνισε πως ο πρώην σύντροφός της έκανε σκηνές ζηλοτυπίας.

«Ήταν όλα φυσιολογικά»

Ο γιος της 43χρονης ανέφερε ότι δεν είχε παρατηρήσει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά της Ελευθερίας.

«Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Γίνεται έρευνα να βρούμε πρώτα το όχημα και να φτάσουμε λίγο στα σημεία που έχει αφήσει το στίγμα του το τηλέφωνο. Στην ουσία από τις 11:00 το πρωί της Κυριακής, είχε φύγει και είναι οι τελευταίες κάμερες που την έχουν καταγράψει. Απλά είχε αναφέρει ότι θα πάει μια βόλτα εδώ κοντά με ένα σημείωμα που είχε γράψει. Αυτό το κάνει όταν είναι να πάει κάπου κοντά ή να ενημερώσει την αδελφή μου, δηλαδή για να μην αγχώνεται το παιδί», δήλωσε αρχικά. Σε ερώτηση εάν η μητέρα είχε εξαφανιστεί ξανά στο παρελθόν, είπε πως «έχει τύχει να φύγει μερικές ώρες και είχε ενημερώσει και τα ξέραμε όλα».

Σε ό,τι αφορά στην ψυχολογική κατάσταση της 43χρονης και εάν υπήρχε κάτι που την προβλημάτιζε, ο γιος της είπε ότι «δεν υπήρχε κάποιο σημάδι ότι κάτι είχε αλλάξει στην συμπεριφορά της, ήταν όλα φυσιολογικά. Ακόμα και με τον πατέρα μου που υπήρχαν κάποιες διαφωνίες παλαιότερα, έχουν λυθεί και είναι όλα φυσιολογικά. Απλά εκκρεμούν κάποια δικαστήρια και είναι σε στάδιο που θα λυθούν, είχαν να κάνουν με διατροφή και το διαζύγιο. Είχαν τακτοποιηθεί πολλά ζητήματα και είχε ησυχάσει, είχαμε τακτοποιηθεί στο σπίτι μας, ήταν όλα πιο καλά από ποτέ, να σας πω την αλήθεια».

Σε ερώτηση για την σχέση της 43χρονης με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες, ο γιος της Ελευθερίας είπε πως «η μητέρα μου είχε σκοπό πάντα μια ζωή να ξαναβρεί έναν άνθρωπο να ζήσει τη ζωή της. Δεν ήταν ότι ήταν κολλημένη σε κάτι. Με τον χωρισμό (από τον σύντροφό της) δεν ήταν αναστατωμένη. Όπως είναι λογικό, επειδή είχε έναν άνθρωπο ένα διάστημα και είχαν μία σύνδεση, το είχε πάρει λίγο όπως το παίρνει ο κάθε άνθρωπος, ότι χωρίζω, δεν έχω επαφή και αυτά. Και τους τελευταίους δύο μήνες ήταν ήσυχη και δεν είχε επαφή με κανέναν. Ήταν όλα καλά».

Η μητέρα της 43χρονης: Ο πρώην σύντροφός της ήταν λίγο νευρικός

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η μητέρα της Ελευθερίας, ανέφερε αρχικά ότι τελευταία φορά είχαν μιλήσει οι δυο τους το βράδυ του Σαββάτου.

«Δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, ούτε στα παιδιά της, ήταν μία χαρά», είπε η μητέρα της αγνοούμενης.

Σχετικά με τον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας, ανέφερε πως τον είχε γνωρίσει, «είχε έρθει σπίτι μου μερικές φορές. Το μόνο που είχα καταλάβει είναι ότι ο άνθρωπος ήταν λίγο νευρικός».

Σε ερώτηση εάν η Ελευθερία της είχε πει ποτέ ότι ο σύντροφός της την ζήλευε και την πίεζε, απάντησε: «αυτό το είχα καταλάβει από μόνη μου».

«Εκείνη τον είχε χωρίσει, δεν ήθελε να πει γιατί. Ήταν χαρούμενη, δεν μας έδειχνε τίποτα», πρόσθεσε η μητέρα της 43χρονης Ελευθερίας.

Ο αδελφός της 43χρονης: «Την ζήλευε πολύ, υπήρχαν κάποιες εντάσεις»

Ο αδελφός της 43χρονης μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας:

«Όταν έφυγε η αδελφή μου άφησε σημείωμα στα παιδιά όπου έγραφε “φεύγω μια βόλτα με το αμάξι και θα επιστρέψω”. Η αδελφή μου ήταν ζευγάρι περίπου 1,5 χρόνο με τον 39χρονο και είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες. Είχαν κάποιες εντάσεις μεταξύ τους, προσπάθησα να τους τα λύσω αλλά δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, ήταν λίγο επιθετικός και λίγο απότομος ο πρώην της. Πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει κακό στην αδελφή μου, είχε τέτοιες τάσεις. Την ζήλευε πολύ, το είχα καταλάβει από την συμπεριφορά του. Δεν νομίζω να την είχε χτυπήσει αλλά νομίζω ότι την είχε εξυβρίσει».

«Ξέρω καλά ότι ο πρώην σύντροφός της είχε μια επιχείρηση που δεν πήγαινε καλά και άρχισε να πίνει, γιατί ζοριζόταν πολύ. Εκεί νομίζω ότι άρχισε η ιστορία να ζορίζει την αδελφή μου και μεταξύ τους χάθηκε η επαφή. Πριν χωρίσουν είχα μπει στη μέση για να βοηθήσω, του είχα μιλήσει. Πιστεύω ότι η αυτοκτονία του συνδέεται με την εξαφάνιση της αδελφής μου», πρόσθεσε ο αδελφός της 43χρονης.