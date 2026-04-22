Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Πού είναι οι βουλευτές της ΝΔ σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα;

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στηλιτεύοντας την εικόνα με τα άδεια έδρανα του κυβερνώντος κόμματος, άρχισε την ομιλία της στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, που αναφέρονται στις νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, παρών μόνος και έρημος στα κοινοβουλευτικά έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηδάκης, Διονύσης όμως, όχι ο Κωστής, ο παρακολουθούμενος… Πού είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας;», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνοντας: «Σε λίγο θα έρθει αίτηση για την άρση της ασυλίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για δεκατρία μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σχεδόν 10% και ανεβαίνουμε και θρυλείται ότι υπάρχουν και άλλες δικογραφίες».

Η κα Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν θα προσέλθει να τοποθετηθεί σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν 154 απόντες».

Κωνσταντοπούλου για Λαζαρίδη: Ακόμη ένας άθλιος ψεύτης σαν τους ομοίους του

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, τονίζοντας: «Δεν είχε υποχρέωση να έχει πτυχίο ενώ εισέπραττε τα χρήματα του ειδικού επιστήμονα; Επιστήμονας σε τι; Στην παραπληροφόρηση; Στην τοξικότητα; Επιστήμονας σε τι είναι αυτό το πρόσωπο, ο κολλητός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που την τελευταία φορά που ήταν σε αυτό το βήμα, είχε το θράσος να απευθυνθεί σε εμένα και να μου πει ότι προσέβαλα την κόρη του. Ακόμη ένας άθλιος ψεύτης σαν τους ομοίους του».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι «ο Μακάριος κρατιέται στην κοινοβουλευτική ομάδα» και «δεν του έχει ζητηθεί να παραδώσει την βουλευτική του έδρα», ενώ διερωτήθηκε αν «είναι ήθος βουλευτή αυτό».

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ τόνισε, στην ομιλία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2...
20:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νίκη για τα μέτρα στήριξης: Επιστρέφει ψίχουλα στην κοινωνία από το ματωμένο πλεόνασμα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νίκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα μέτρα στήριξης που ...
20:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κωστής Χατζηδάκης στον ANT1 για τα μέτρα: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο Κ...
20:37 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος πυροβόλησε εξ επαφής την Ελευθερία στο κεφάλι – Στοιχεία-σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα για την δολοφονία της 43χρονης Ελ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης