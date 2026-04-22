Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Πού είναι οι βουλευτές της ΝΔ σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα;

Στηλιτεύοντας την εικόνα με τα άδεια έδρανα του κυβερνώντος κόμματος, άρχισε την ομιλία της στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, που αναφέρονται στις νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, παρών μόνος και έρημος στα κοινοβουλευτικά έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηδάκης, Διονύσης όμως, όχι ο Κωστής, ο παρακολουθούμενος… Πού είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας;», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνοντας: «Σε λίγο θα έρθει αίτηση για την άρση της ασυλίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για δεκατρία μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σχεδόν 10% και ανεβαίνουμε και θρυλείται ότι υπάρχουν και άλλες δικογραφίες».

Η κα Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν θα προσέλθει να τοποθετηθεί σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν 154 απόντες».

Κωνσταντοπούλου για Λαζαρίδη: Ακόμη ένας άθλιος ψεύτης σαν τους ομοίους του

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, τονίζοντας: «Δεν είχε υποχρέωση να έχει πτυχίο ενώ εισέπραττε τα χρήματα του ειδικού επιστήμονα; Επιστήμονας σε τι; Στην παραπληροφόρηση; Στην τοξικότητα; Επιστήμονας σε τι είναι αυτό το πρόσωπο, ο κολλητός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που την τελευταία φορά που ήταν σε αυτό το βήμα, είχε το θράσος να απευθυνθεί σε εμένα και να μου πει ότι προσέβαλα την κόρη του. Ακόμη ένας άθλιος ψεύτης σαν τους ομοίους του».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι «ο Μακάριος κρατιέται στην κοινοβουλευτική ομάδα» και «δεν του έχει ζητηθεί να παραδώσει την βουλευτική του έδρα», ενώ διερωτήθηκε αν «είναι ήθος βουλευτή αυτό».