Απόφαση ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Είμαστε δίπλα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ υπερψήφισε την εισήγηση του προέδρου του κόμματος για σύμπλευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Παρά την επικράτηση της εισήγησης, υπήρξαν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και έντονες αντιδράσεις από μέλη όπως ο Παύλος Πολάκης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος για σύμπλευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
  • Ονομαστική ψηφοφορία πάντως δεν έγινε και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, με συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου να κάνουν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70% και τον Παύλο Πολάκη να αναφέρει πως η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40%.
  • Ο Παύλος Πολάκης κάλεσε όσους θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να το πράξουν άμεσα, δηλώνοντας ότι «ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το «μαγαζί» να κλείσει».

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Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος για σύμπλευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν τέσσερις ψηφοφορίες: για τη βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος και για τις τρεις τροπολογίες, με βασικότερη εκείνη που συνυπέγραφαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Αλεξιάδης, Καρυστιανάκη, Παναγιώτοπουλος).

Ονομαστική ψηφοφορία πάντως δεν έγινε και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την πλειοψηφία και την μειοψηφία. Συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70%.

Πολάκης: Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το «μαγαζί» να κλείσει

Ο Παύλος Πολάκης κατά την αποχώρησή του από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε πως η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40% (και 45% η τροπολογία Μπουλέκου). Από την άλλη πλευρά, πάντως, έλεγαν ότι αν ήταν όντως τόσο οριακό το αποτέλεσμα, θα γινόταν ονομαστική ψηφοφορία, πράγμα που όμως δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Παύλος Πολάκης σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη, που θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το «μαγαζί» να κλείσει, είπε ακόμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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