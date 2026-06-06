Άγιος έρωτας: Η Σοφία συνειδητοποιεί την αλήθεια για τον πατέρα της

Νέες απρόβλεπτες εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 22:00 στον Alpha.

Ο Μαρκόπουλος νιώθει αβοήθητος για πρώτη φορά, o Νικηφόρος εξομολογείται τα αισθήματά του στη Μάρω και ο Πέτρος τραυματίζει τη Χλόη.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026

Ο Παύλος γλιτώνει τελευταία στιγμή από τα χέρια του Βαζούρα. Για πρώτη φορά όμως, μέσα στο κρατητήριο και μετά από την επίσκεψη του Βεργάδη, νιώθει πως τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά για αυτόν.

Η Σοφία, ξαφνιάζει θετικά με τη στάση της και φαίνεται να συνειδητοποιεί την αλήθεια για τον πατέρα της. Όμως, κάτι στη συμπεριφορά της, κάνει τη Δώρα να τρομάξει.

Η Χλόη πηγαίνει τα παιδιά στο σπίτι του Αργύρη, για να είναι ασφαλή από τη Σοφία. Ο Βαζούρας και ο Τάσος δέχονται να καταθέσουν εναντίον του Παύλου κι ο Νικηφόρος ελπίζει πως αυτή τη φορά, θα τον κλείσουν στη φυλακή.

Κι ενώ όλοι κάνουν σχέδια εναντίον του Παύλου και η Χλόη και ο Νικόλαος κάνουν όνειρα για το μέλλον, η μοίρα τούς ετοιμάζει μια νέα δοκιμασία.

Τρίτη 9 Ιουνίου 2026

Ο Παύλος πιέζει να παραστεί στην κηδεία της Κικής, αγνοώντας πως εκείνη είναι ζωντανή και κρυμμένη στο σπίτι της Χριστίνας. Η Χλόη τραυματίζεται στο πόδι, όταν ο Πέτρος μεθυσμένος παραλίγο να την παρασύρει με το αυτοκίνητο του, γεγονός που τον βυθίζει στις ενοχές.

Ο Ηλίας προσπαθεί να μάθει όλο και περισσότερα για το τραύμα της Σοφίας, ενώ η Δώρα αποκαλύπτει στη Θάλεια τον φόβο και την ανάγκη της να αναγνωριστεί από τον Παύλο ως παιδί του.

Ο Νικηφόρος εξομολογείται τα αισθήματά του στη Μάρω, όμως εκείνη τον απομακρύνει. Κι ενώ η κηδεία της Κικής τελείται κανονικά, ο Παύλος φτάνει την κρίσιμη στιγμή στο νεκροταφείο και απαιτεί να ανοίξουν το φέρετρο της μητέρας του.

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026

Ο Πέτρος αποφασίζει οριστικά να προχωρήσει σε διαζύγιο με τη Χλόη, δεχόμενος όμως τις έντονες αντιδράσεις του Κυριάκου και της Θάλειας, την ώρα που η ίδια η Χλόη προσπαθεί να πείσει τον Αργύρη πως η Σοφία έχει αλλάξει και δεν αποτελεί πια κίνδυνο για κανέναν.

Την ίδια στιγμή, ο Περικλής πανικοβάλλεται όταν ο Πέτρος τον ακούει να μιλά τρυφερά σε κάποιον «Ζακ» και σπεύδει να καλύψει την αλήθεια με τη βοήθεια της Ελένης και της Άννας.

Ο Βεργάδης ζητά από τον Αντρέα να αποσυρθεί από την υπόθεση του Μαρκόπουλου, απειλώντας τον ότι αλλιώς θα καταλήξει κι ο ίδιος στη φυλακή.

Η Σοφία, μέσα από μια καινούργια ύπνωση που κάνει με τον Ηλία, συνειδητοποιεί πως ο Μαρκόπουλος κακοποίησε ένα νεαρό κορίτσι πριν από χρόνια και η αποκάλυψη τη διαλύει ψυχικά.

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