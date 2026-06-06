Βίντεο: Ανθρωποειδές ρομπότ κλώτσησε παιδί σε επίδειξη στην Κίνα – «Εξέγερση των μηχανών;» σχολιάζουν χρήστες

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Ένα βίντεο από την Κίνα έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας νέες συζητήσεις για την ασφάλεια των ανθρωποειδών ρομπότ, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ένα μηχάνημα φάνηκε να κλωτσά ένα παιδί στη διάρκεια δημόσιας επίδειξης.

Το συμβάν σημειώθηκε σε τουριστικό αξιοθέατο της επαρχίας Σιντζιάνγκ, όπου δεκάδες θεατές είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν επίδειξη ρομποτικής με κινήσεις εμπνευσμένες από πολεμικές τέχνες, αναφέρει η New York Post.

Το βίντεο που έγινε viral

Στο βίντεο φαίνεται ένα ανθρωποειδές ρομπότ Unitree G1, βάρους περίπου 32 κιλών, να εκτελεί κινήσεις πολεμικών τεχνών μπροστά σε παιδιά και γονείς.

Φορώντας μια έντονη μπλε περούκα, το ρομπότ πραγματοποιεί γροθιές στον αέρα και στη συνέχεια περιστρέφεται κατά 360 μοίρες στο πλαίσιο της επίδειξης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς ολοκληρώνει την περιστροφή του, εκτείνει το πόδι του και χτυπά ένα αγόρι στην κοιλιά.

Το παιδί διπλώνεται από τον πόνο, κρατώντας την κοιλιακή χώρα του, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν έκπληκτοι το περιστατικό.

Μετά την κλωτσιά, το ρομπότ χάνει προσωρινά την ισορροπία του, κάνει μερικά βήματα προς τα πίσω και στη συνέχεια συνεχίζει το πρόγραμμά του.

En Chine, le 1er juin 2026, au Jardin botanique d’Urumqi, dans la région du Xinjiang, un robot humanoïde Unitree G1 déguisé en clown avec une perruque bleue exécute une chorégraphie d’arts martiaux devant des enfants venus célébrer la Journée internationale de l’enfance. Sans… pic.twitter.com/TehsMtfA3J — Mehmet Yildiz (@Mehmet_Stern) June 5, 2026

Άγνωστη η αιτία του περιστατικού

Παρότι το παιδί δεν τραυματίστηκε σοβαρά, το περιστατικό προκάλεσε έντονα σχόλια στο διαδίκτυο.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κίνηση του ρομπότ. Ορισμένοι χρήστες εκτίμησαν ότι επρόκειτο για λανθασμένο υπολογισμό της κίνησης κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν το συμβάν με χιούμορ.

«Πολύ σύντομα θα δεχόμαστε επιθέσεις από αυτά τα ρομπότ», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ.

Ένας άλλος σχολίασε: «Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο αποφασισμένοι να δημιουργήσουν μηχανές που θα μπορούσαν κάποια μέρα να τους αντικαταστήσουν;».