Χέγκσεθ από τη Νορμανδία: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εισβολή» επικίνδυνων ιδεολογιών και πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της

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Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χρησιμοποίησε τις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία για να καλέσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, ενώ παράλληλα προειδοποίησε για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Μιλώντας στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας στο Κολβίλ-σιρ-Μερ, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις που απαιτούν την ίδια αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι Σύμμαχοι κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δυστυχώς σήμερα διάφορες ευρωπαϊκές παραλίες καταλαμβάνονται εξ εφόδου»

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου συνέδεσε τη μετανάστευση με αυτό που χαρακτήρισε απειλή για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

«Δυστυχώς σήμερα διάφορες ευρωπαϊκές παραλίες καταλαμβάνονται εξ εφόδου (σσ. από ανθρώπους) με διάφορες, επικίνδυνες ιδεολογίες. Σε παραλίες στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, φθάνουν σκάφη και άνθρωποι», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις αφίξεις μεταναστών στις νότιες ακτές της Ευρώπης, διερωτήθηκε εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αντιδράσει επαρκώς.

«Πότε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα κάνουν κάτι για την εισβολή αυτή ή μήπως είναι πολύ αργά; Προσεύχομαι να μην είναι και πιστεύω πως δεν είναι», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του απηχούν τις θέσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η μαζική μετανάστευση συνιστά απειλή για τον δυτικό κόσμο και την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή.

Κάλεσμα για μεγαλύτερη συμβολή των Ευρωπαίων στην άμυνα

Ο Χέγκσεθ αξιοποίησε επίσης τη συμβολική σημασία της D-Day για να επαναλάβει το αίτημα της Ουάσινγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της αμυντικής τους προστασίας.

«Οι άνδρες που είναι θαμμένοι εδώ πολέμησαν στους κόλπους μιας πολεμικής συμμαχίας στην οποία κάθε εταίρος συνεισέφερε το μέτρο της βιομηχανίας του, του θάρρους του και της θυσίας του», δήλωσε μπροστά στους 9.387 λευκούς σταυρούς των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μάχη της Νορμανδίας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Ούτε κενά συνθήματα ούτε πολυτελείς σύνοδοι κορυφής ούτε ανακοινωθέντα».

Και συνέχισε λέγοντας ότι τότε οι σύμμαχοι αναλάμβαναν πραγματικό κόστος για έναν κοινό σκοπό.

«Η ειρήνη είναι εγγυημένη μόνο δια της ισχύος»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η ασφάλεια της Δύσης εξακολουθεί να βασίζεται στη στρατιωτική ισχύ και στην κοινή δέσμευση των συμμάχων.

«Η Αμερική οφείλει να δείξει το δρόμο και θα το κάνουμε, αλλά οι σύμμαχοί μας οφείλουν να είναι μαζί μας, δίπλα μας», δήλωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι «η ειρήνη είναι εγγυημένη μόνο δια της ισχύος», αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε άμεση αναφορά στις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ιράν ή σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Οι δηλώσεις του έγιναν παρουσία της Γαλλίδας ομολόγου του, Κατρίν Βοτρέν, και έρχονται σε συνέχεια των επανειλημμένων πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών τους.