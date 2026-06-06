Βανς κατά Βρετανίας μετά τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόβακ: «Έτσι πεθαίνουν οι πολιτισμοί»

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Αντιδράσεις στη Βρετανία προκάλεσαν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σχετικά με τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόβακ στο Σαουθάμπτον της νότιας Αγγλίας.

Ο Βανς σχολίασε την υπόθεση μέσω της πλατφόρμας Χ, συνδέοντας τη δολοφονία με ευρύτερα ζητήματα μετανάστευσης και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

«Έτσι πεθαίνουν οι πολιτισμοί»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έγραψε ότι ο Χένρι Νόβακ «πέθανε με τον ίδιο τρόπο που πεθαίνει ένας πολιτισμός», υποστηρίζοντας ότι εγκαταλείφθηκε από τις Αρχές και κατηγορήθηκε για έγκλημα μίσους που δεν είχε διαπράξει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία μετά τη δολοφονία του Νόβακ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Henry Nowak died the same way a civilization dies: abandoned, handcuffed by authorities who neither trusted nor cared for him, and accused of hate crimes he did not commit. His murder is as tragic as it is enraging. He should still be alive today, and he would be if the last few… https://t.co/e3HkjzWzwU — JD Vance (@JDVance) June 5, 2026

Ο δράστης είχε ισχυριστεί ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση

Ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα καταδικάστηκε αυτή την εβδομάδα σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 18χρονου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δράστης είχε αρχικά ισχυριστεί ψευδώς στην αστυνομία ότι ο Νόβακ του επιτέθηκε με ρατσιστικά κίνητρα. Οι αστυνομικοί πίστεψαν αρχικά τον ισχυρισμό αυτό και πέρασαν χειροπέδες στον τραυματισμένο νεαρό, παρά τις εκκλήσεις του ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τις οδηγίες που ακολουθεί η βρετανική αστυνομία σε περιστατικά που σχετίζονται με ρατσιστικά εγκλήματα.

Η απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ

Μετά τις δηλώσεις Βανς, η Ντάουνινγκ Στριτ δημοσίευσε μήνυμα στο Χ στο οποίο επέκρινε όσους επιχειρούν να παρέμβουν στη βρετανική δημοκρατία και να ενισχύσουν τον διχασμό.

«Η πολιτική μας πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους ακόμη και στις πιο τραγικές περιστάσεις. Αυτή είναι η χώρα που είμαστε», ανέφερε η ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου σημείωσε επίσης ότι η οικογένεια του Χένρι Νόβακ έχει ζητήσει να μη χρησιμοποιηθεί ο θάνατός του για την καλλιέργεια περαιτέρω κοινωνικών εντάσεων.

Διαδηλώσεις και πολιτική αντιπαράθεση

Η δολοφονία του 18χρονου έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Βρετανίας.

Ο Βανς υποστήριξε ότι ο Νόβακ θα μπορούσε να είναι ακόμη ζωντανός αν οι ευρωπαϊκές ελίτ είχαν αντισταθεί, όπως είπε, στην «αυτοαπέχθεια» και στη «μαζική εισβολή μεταναστών».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρή μεταναστευτική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συλλήψεις και απελάσεις παράτυπων μεταναστών να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.