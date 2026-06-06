Πάπας Λέων: «Πολλοί θα επιλέξουν τον Bad Bunny αντί για εμένα» – Νέα αιχμή κατά του Τραμπ για το μεταναστευτικό και το Ιράν

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Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ παραδέχθηκε με χιούμορ ότι αντιμετωπίζει έναν απρόσμενο ανταγωνιστή κατά την επίσκεψή του στην Ισπανία: τον παγκοσμίου φήμης Πορτορικανό τραγουδιστή Bad Bunny.

Ο Αμερικανός ποντίφικας πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μαδρίτη την ίδια περίοδο που ο Bad Bunny δίνει δύο συναυλίες στην ισπανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της δεκαήμερης περιοδείας του στη χώρα, σύμφωνα με το Associated Press.

«Πολλοί θα πάνε να δουν τον Bad Bunny»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την Ισπανία, ο Πάπας αναφέρθηκε στη μεγάλη απήχηση του καλλιτέχνη, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η δική του παρουσία θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους νέους.

«Αν βρεθούν μπροστά στο ερώτημα “θέλετε να πάτε να δείτε τον Bad Bunny ή θέλετε να δείτε τον Πάπα;”, νομίζω ότι πολλοί θα επιλέξουν τον Bad Bunny», δήλωσε.

«Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχουν και κάποιοι που θα έρθουν να δουν τον Πάπα. Και αυτό κάτι λέει», πρόσθεσε.

Ο Πάπας ξεκινά περιοδεία μίας εβδομάδας στην Ισπανία, με σταθμούς τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και τα Κανάρια Νησιά, μεταφέροντας μήνυμα ενότητας σε μια χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικές και εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις.

Το σχόλιο για την ομάδα του και το αμερικανικό ποδόσφαιρο

Ο Λέων ΙΔ’ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την απόφαση των Chicago Bears να προχωρήσουν σε σχέδιο μεταφοράς της έδρας τους στην Ιντιάνα.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποιο μήνυμα παρηγοριάς για τους κατοίκους του Ιλινόι, απάντησε χαμογελώντας: «Αυτό είναι έξω από τις αρμοδιότητές μου».

Σε ερώτηση για το αν στην Ισπανία προτιμά τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα, απάντησε: «Ο Πάπας είναι με όλες τις ομάδες, αλλά ο Πρεβόστ είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης», αναφερόμενος στο επώνυμό του πριν εκλεγεί Ποντίφικας.

Νέες επικρίσεις για τον Τραμπ

Ο Πάπας, ο οποίος έχει προκαλέσει την ενόχληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τις επικρίσεις του για τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και τον πόλεμο με το Ιράν, αναμένεται να συναντηθεί με άστεγους στη Μαδρίτη και μετανάστες στα Κανάρια Νησιά.

Όπως έχει δηλώσει, στόχος της επίσκεψής του είναι να αναδείξει την ανάγκη σεβασμού «κάθε ανθρώπινου όντος».

Σε ομιλία του ενώπιον του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’, στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πόλωσης.

«Σήμερα, ο πειρασμός να κερδίζει κανείς δημοτικότητα τροφοδοτώντας τη φωτιά της πόλωσης φαίνεται να έχει ενισχυθεί αντί να μειωθεί, ενώ η ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνεχίζει να παραβιάζεται», δήλωσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αφήσουν στην άκρη τις διχαστικές αφηγήσεις και να αναγνωρίσουν την πολυπλοκότητα των κοινωνικών προβλημάτων, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.