Κως: Εντοπίστηκε δέμα με ένα κιλό και 55 γραμμάρια χασίς – Ο παραλήπτης δεν εμφανίστηκε

Στην Κω, στελέχη του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων προχώρησαν χθες στην κατάσχεση ενός δέματος που περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, το οποίο είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών. Ο παραλήπτης δεν εμφανίστηκε στο σημείο παρακολούθησης και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην κατάσχεση ενός δέματος με 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς προχώρησαν χτες Παρασκευή στελέχη του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων στην Κω. Το δέμα είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών.
  • Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο, καθώς είχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δέμα. Ωστόσο, ο παραλήπτης δεν εμφανίστηκε.
  • Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα στελέχη του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων του νησιού προχώρησαν χτες Παρασκευή στην κατάσχεση ενός δέματος, που είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στην Κω.

Οι αστυνομικοί είχαν εδώ και μέρες πληροφορίες για το συγκεκριμένο δέμα, το οποίο περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, και παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο, χωρίς ωστόσο ο παραλήπτης (τα στοιχεία του οποίου ελέγχονται αν είναι αληθινά) να εμφανιστεί.

Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

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