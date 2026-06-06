Κως: Εντοπίστηκε δέμα με ένα κιλό και 55 γραμμάρια χασίς – Ο παραλήπτης δεν εμφανίστηκε

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Τα στελέχη του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων του νησιού προχώρησαν χτες Παρασκευή στην κατάσχεση ενός δέματος, που είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στην Κω.

Οι αστυνομικοί είχαν εδώ και μέρες πληροφορίες για το συγκεκριμένο δέμα, το οποίο περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, και παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο, χωρίς ωστόσο ο παραλήπτης (τα στοιχεία του οποίου ελέγχονται αν είναι αληθινά) να εμφανιστεί.

Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.