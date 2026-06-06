Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Όταν του ασκηθεί κριτική ή σχολιαστεί, δεν μπορεί να το διαχειριστεί»

Το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου, η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στο «Χαμογέλα και πάλι», σχολίασαν τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Λάκη Λαζόπουλο. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον συνάδελφό της, δηλώνοντας ότι ενώ είναι ένας άνθρωπος που ασκεί κριτική, όταν του γίνεται από άλλους, δεν μπορεί να το διαχειριστεί

Σχολιάζοντας την κόντρα μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Λάκη Λαζόπουλου, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε πως: «Το μπιφ Λιάγκας-Λαζόπουλος δεν είναι καινούργιο, είναι πολύ παλιό. Εγώ, αυτό που διαπιστώνω σαν διαφορά… Γιατί παρακολουθώ όλα τα μπιφ του Γιώργου Λιάγκα, όπως έχετε καταλάβει, είναι η ένοχη απόλαυσή μου.

Αυτό που έχω καταλάβει και που υπογραμμίζω, ας πούμε, σαν διαφορά… Γιατί δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει, ότι “και εσύ Λάκη από την εκπομπή σου αυτό θα πεις, θα είσαι δεικτικός, θα ασκήσεις κριτική, και εγώ το ίδιο κάνω”».

«Η διαφορά που εγώ υπογραμμίζω, είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική, δέχονται και την κριτική», τόνισε.

Ακόμα, η παρουσιάστρια ανέφερε πως: «Δηλαδή ο Γιώργος, δεν θέλει να λέμε για τον Γιώργο. Θέλει να λέει μόνο εκείνος. Οπότε όποιος ασκήσει κριτική σε εκείνον, το παίρνει προσωπικά. Ενώ ο Λάκης δεν το κάνει αυτό.

Δηλαδή ασκεί κριτική, κάνει σάτιρα, δεν είναι το ίδιο, δεν κάνουν την ίδια δουλειά για να το βάλλουμε στη ζυγαριά. Η σάτιρα εξυπηρετεί ένα άλλο κομμάτι, δεν είναι δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά για εμένα αυτή είναι η διαφορά. Επειδή μόνος του κάνει την σύγκριση».

«Ο Γιώργος όταν του ασκηθεί κριτική ή σχολιαστεί, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν δέχεται σχόλιο και κριτική. Όταν είσαι ένας άνθρωπος που ασκείς κριτική, για εμένα αυτό είναι το ζήτημα. Μιλάω γενικά για όλα τα μπιφ του Γιώργου αυτή τη στιγμή εγώ», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.