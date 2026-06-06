Μάικλ Τζόρνταν: Στη Μύκονο για διακοπές – Το μεγάλο φιλοδώρημα που άφησε σε μαγαζί

Κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα «βουλιάζει» από τους εκατομμύρια τουρίστες που την επισκέπτονται. Η χώρα μας έχει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου, ενώ παράλληλα διαθέτει τρομερά φαγητά, αλλά και πολλές δραστηριότητες, όπως τις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς μας χώρους. Ανάμεσα σε εκείνους που έρχονται για διακοπές εδώ, είναι και πολύ μεγάλα ονόματα της τέχνης αλλά και του αθλητισμού, παγκοσμίως. Ο Μάικλ Τζόρνταν αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Μύκονο, έχοντας τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο θρύλος του μπάσκετ, του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο σπουδαίες στιγμές στην ιστορία του αθλήματος, σύμφωνα με το «Mykonos Live Tv» απολαμβάνει όμορφες στιγμές στο «νησί των ανέμων», έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο, και φιλική παρέα.

Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες ο Μάικλ Τζόρνταν επέλεξε να γευματίσει σε διάσημο εστιατόριο της Μυκόνου, απολαμβάνοντας τα ελληνικά πιάτα στα οποία «πρωταγωνιστούσαν» τα φρέσκα θαλασσινά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με πληροφορίες του «Mykonos Live Tv», το ποσό που άφησε στους εργαζόμενους αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού.