Τηλεθέαση (5/6): Οι νικητές της prime time ζώνης της Παρασκευής

Το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου, οι σειρές και τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν σκληρή μάχη για την κορυφή της τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» με 20,5%, ενώ ακολούθησαν το «Σόι σου» με 18,6% και «Η Γη της Ελιάς» με 16,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» με 24,8%, με το «Σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,7% και στην τρίτη «Η Γη της Ελιάς» με 10,4%.

Γενικό Κοινό

Προγράμματα Prime Time (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%) 1 ΕΡΤ2 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 20,5% 2 ALPHA Το σόι σου 18,6% 3 MEGA Η γη της ελιάς 16,9% 4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,9% 5 ΣΚΑΪ The Floor 8,9% 6 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 6,1% 7 ΣΚΑΪ Στην αγκαλιά του Φάνη 5,9% 8 ΕΡΤ1 Εκτός σχεδίου 1%

Δυναμικό Κοινό

Προγράμματα Prime Time (%)