Τηλεθέαση (5/6): Οι νικητές της prime time ζώνης της Παρασκευής

Το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου, οι σειρές και τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν σκληρή μάχη για την κορυφή της τηλεθέασης. Την πρωτιά στο γενικό κοινό και στο δυναμικό κοινό κατέκτησε ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός», ενώ ακολούθησαν το «Σόι σου» και «Η Γη της Ελιάς» στις επόμενες θέσεις.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου, οι σειρές και τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν σκληρή μάχη για την κορυφή της τηλεθέασης.
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» με 20,5%, ενώ ακολούθησαν το «Σόι σου» και «Η Γη της Ελιάς».
  • Στο δυναμικό κοινό, ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» βρέθηκε επίσης στην πρώτη θέση με 24,8%, με το «Σόι σου» και «Η Γη της Ελιάς» να ακολουθούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου, οι σειρές και τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν σκληρή μάχη για την κορυφή της τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» με 20,5%, ενώ ακολούθησαν το  «Σόι σου» με 18,6% και «Η Γη της Ελιάς» με 16,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» με 24,8%, με το «Σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,7% και στην τρίτη «Η Γη της Ελιάς» με 10,4%.

Γενικό Κοινό

Προγράμματα Prime Time (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ΕΡΤ2 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 20,5%
2 ALPHA Το σόι σου 18,6%
3 MEGA Η γη της ελιάς 16,9%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,9%
5 ΣΚΑΪ The Floor 8,9%
6 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 6,1%
7 ΣΚΑΪ Στην αγκαλιά του Φάνη 5,9%
8 ΕΡΤ1 Εκτός σχεδίου 1%

 

Δυναμικό Κοινό

Προγράμματα Prime Time (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ΕΡΤ2 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 24,8%
2 ALPHA Το σόι σου 18,7%
3 MEGA Η γη της ελιάς 10,4%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,6%
5 ΣΚΑΪ The Floor 7%
6 ΣΚΑΪ Στην αγκαλιά του Φάνη 6,8%
7 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,1%
8 ΕΡΤ1 Εκτός σχεδίου 0,6%
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