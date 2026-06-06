Τηλεθέαση (5/6): Οι νικητές της prime time ζώνης της Παρασκευής

Το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου, οι σειρές και τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν σκληρή μάχη για την κορυφή της τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» με 20,5%, ενώ ακολούθησαν το «Σόι σου» με 18,6% και «Η Γη της Ελιάς» με 16,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο αγώνας μπάσκετ «Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός» με 24,8%, με το «Σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,7% και στην τρίτη «Η Γη της Ελιάς» με 10,4%.
Γενικό Κοινό
Προγράμματα Prime Time (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|ΕΡΤ2
|Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
|20,5%
|2
|ALPHA
|Το σόι σου
|18,6%
|3
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|16,9%
|4
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|9,9%
|5
|ΣΚΑΪ
|The Floor
|8,9%
|6
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|6,1%
|7
|ΣΚΑΪ
|Στην αγκαλιά του Φάνη
|5,9%
|8
|ΕΡΤ1
|Εκτός σχεδίου
|1%
Δυναμικό Κοινό
Προγράμματα Prime Time (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|ΕΡΤ2
|Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
|24,8%
|2
|ALPHA
|Το σόι σου
|18,7%
|3
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|10,4%
|4
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|8,6%
|5
|ΣΚΑΪ
|The Floor
|7%
|6
|ΣΚΑΪ
|Στην αγκαλιά του Φάνη
|6,8%
|7
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|5,1%
|8
|ΕΡΤ1
|Εκτός σχεδίου
|0,6%