Τζέιμς Χάντι: Οι πρώτες εικόνες του φερόμενου ως δράστη της θανατηφόρας επίθεσης – Με χειροπέδες μετά την άγρια δολοφονία

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, 81 ετών, δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες. Οι αρχές συνέλαβαν τον 44χρονο Μάικλ Γκλέντχιλ, γιο της συντρόφου του Χάντι. Η μητέρα του δράστη ανέφερε ότι ο γιος της, διαγνωσμένος με σχιζοφρένεια, είχε σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή του λίγο πριν το περιστατικό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τζέιμς Χάντι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, 81 ετών, έφυγε με βίαιο τρόπο από τη ζωή, αφού δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος στο Λος Άντζελες.
  • Για τη δολοφονία συνελήφθη ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, γιος της συντρόφου του Χάντι, ο οποίος κάλεσε το 911 δηλώνοντας: «Είμαι ο Υιός του Ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».
  • Η μητέρα του δράστη δήλωσε ότι ο γιος της είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και είχε σταματήσει να παίρνει τα συνταγογραφημένα του φάρμακα περίπου μία εβδομάδα πριν από το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την Παρασκευή (5/6) έγινε γνωστό πως ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Χάντι έφυγε με βίαιο τρόπο από τη ζωή, αφού δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος, σε ηλικία 81 ετών, στο Λος Άντζελες.

Σοκ στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι – Τον μαχαίρωσε ο γιος της συντρόφου του

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιευτεί, ο καλλιτέχνης, ο οποίος είχε εμφανιστεί σε διάσημες ταινίες του Χόλιγουντ, όπως το «Τζουμάντζι» και το «Top Gun: Maverick», δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου Μάικλ Γκλέντχιλ, γιου της συντρόφου του Χάντι.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο της άγριας δολοφονίας, ύστερα από ένα τηλεφώνημα του δράστη στο 911, στο οποίο ανέφερε ότι: «Είμαι ο Υιός του Ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Οι πρώτες φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη

Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το TMZ, βλέπουμε τον άνδρα που φέρεται να δολοφόνησε τον Χολιγουντιανό ηθοποιό.

Τα στιγμιότυπα έχουν τραβηχτεί μετά τη σύλληψή του, και όπως μπορεί να δει κανείς, οι αστυνομικοί του έχουν περάσει χειροπέδες, ενώ εκείνος στέκεται όρθιος.

δολοφονία Χάντι Χόλιγουντ
Πηγή: TMZ

Σύμφωνα με τη New York Post, η μητέρα του Γκλέντχιλ και σύντροφος του Χάντι, δήλωσε στη The Post ότι είναι συντετριμμένη.

«Προσπαθώ απλώς να τα καταφέρω, μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό», εξήγησε.

δολοφονία Χάντι Χόλιγουντ
Πηγή: TMZ

Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι στον γιο της είχαν συνταγογραφηθεί φάρμακα, αλλά είχε σταματήσει να τα παίρνει περίπου μια εβδομάδα πριν από την άγρια δολοφονία.

Με βάση τη Daily Mail, η γυναίκα έκανε δηλώσεις και στο TMZ, την Παρασκευή, αναφέροντας ότι ο γιος της είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, αλλά είχε σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά του.

δολοφονία Χάντι Χόλιγουντ
Πηγή: TMZ

«Ξέρουν ότι τον αγαπούσα τόσο πολύ. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό. Είμαι ακόμα σε σοκ», σημείωσε.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ