Σοκ στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι – Τον μαχαίρωσε ο γιος της συντρόφου του

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Άγρια δολοφονημένος έξω από το σπίτι του εντοπίστηκε ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν ως δράστη τον γιο της συντρόφου του, αναφέρει η New York Post.

Ο 81χρονος καλλιτέχνης, με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία σχεδόν 150 ρόλων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, δέχθηκε φονική επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Τετάρτης, σε ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση του ανατριχιαστικού τηλεφωνήματος που έκανε ο δράστης στην Άμεση Δράση.

James Handy, a veteran actor who appeared in “Top Gun: Maverick” and “Jumanji,” was stabbed to death in Los Angeles by his girlfriend’s son, the LAPD said. https://t.co/oMDW3ktCaI pic.twitter.com/M1wKbQKOv3 — Variety (@Variety) June 5, 2026



Οι αρχές έσπευσαν στην Erwin Street, στη συνοικία Ταρζάνα τους Λος Άντζελες, το πρωί της Τετάρτης, αφότου ένας άνδρας κάλεσε το 911 και δήλωσε: «Είμαι ο Υιός του Ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή μιας κατοικίας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Χάντι είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ύποπτος, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, φέρεται να έκανε σήμα σε αστυνομικούς να σταματήσουν και τους είπε ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που έψαχναν, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της αστυνομίας του Λος Άντζελες.

Ο Γκλέντχιλ είναι ο γιος της συντρόφου του Χάντι και η αστυνομία ανέφερε ότι έμενε μαζί με τη μητέρα του την περίοδο που σημειώθηκε η επίθεση.

Ο 44χρονος συνελήφθη με την κατηγορία του φόνου και η εγγύησή του έχει οριστεί προς το παρόν στα 2.000.000 δολάρια.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές τι οδήγησε στην αιματηρή επίθεση το πρωί της Τετάρτης.

Η καριέρα του Τζέιμς Χάντι στο Χόλιγουντ

Η καριέρα του Χάντι ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70, με τον πιο πρόσφατο ρόλο του να είναι στην ταινία «Top Gun: Maverick», όπου υποδύθηκε έναν μπάρμαν με το όνομα Τζίμι.

Είχε επίσης έναν ρόλο στο «Jumanji», την κλασική ταινία του 1995 με πρωταγωνιστές τους Ρόμπιν Ουίλιαμς, Μπόνι Χαντ, Κίρστεν Ντανστ και Τζόναθαν Χάιντ, όπου υποδύθηκε έναν εξολοθρευτή εντόμων.

Παράλληλα, είχε παίξει και στην ταινία «Taps».

Ο Χάντι είχε στο ενεργητικό του σχεδόν 150 συμμετοχές ως ηθοποιός στην πλατφόρμα IMDB, ενώ είχε κάνει εμφανίσεις και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως: «The West Wing», «9-1-1», «NCIS: Los Angeles», «CSI: NY», «The Young and The Restless», «Castle», «Criminal Minds», «Cold Case», «Without a Trace», «ER», «The X-Files» και «Mulaney».