Θεσσαλονίκη: Γυναίκα προκαλεί αναστάτωση σε καταστήματα του κέντρου – Βίντεο από τη στιγμή που αρπάζει μέχρι και τσιγάρα από θαμώνες

Μια γυναίκα προκαλεί επανειλημμένα αναστάτωση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας αντικείμενα, ακόμα και τσιγάρα, από ανυποψίαστους πολίτες. Η δράση της έχει καταγραφεί σε βίντεο, ενώ επιχειρηματίες και πολίτες εκτιμούν ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχουν ενημερώσει τις Αρχές ζητώντας την παρέμβασή τους.

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Αναστατωμένοι οι θαμώνες και οι κάτοικοι της περιοχής από τη δράση της γυναίκας
Οι καταστηματάρχες εκτιμούν ότι χρήζει βοήθειας Πηγή:Thess Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια σειρά από συνεχή και επαναλαμβανόμενα περιστατικά έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα η οποία αφαιρεί αντικείμενα από ανυποψίαστους πολίτες, φτάνοντας στο σημείο να αρπάζει ακόμη και… τσιγάρα.
  • Η δράση της έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα σε βίντεο που κυκλοφορούν, όπου φαίνεται να αρπάζει τσιγάρα από θαμώνες και να προσπαθεί να αφαιρέσει εμπορεύματα από καταστήματα.
  • Οι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχουν ήδη ενημερώσει τις Αρχές, ζητώντας την άμεση επιλήψλη του θέματος.

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Μια σειρά από συνεχή και επαναλαμβανόμενα περιστατικά, έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα η οποία μπαίνει σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαιρεί αντικείμενα από ανυποψίαστους πολίτες, φτάνοντας στο σημείο να αρπάζει ακόμη και… τσιγάρα.

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Η δράση της έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα σε βίντεο που κυκλοφορούν. Σε ένα από αυτά, η γυναίκα πλησιάζει το τραπέζι μιας πελάτισσας, αρπάζει ένα πακέτο τσιγάρα και απομακρύνεται αμέσως. Πανομοιότυπη σκηνή έχει καταγραφεί και σε άλλο κατάστημα της περιοχής.

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Παράλληλα, σε διαφορετικό οπτικό υλικό, η ίδια γυναίκα φαίνεται να εισέρχεται σε επιχείρηση, με την υπάλληλο να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις προθέσεις της και να σπεύδει να την προλάβει πριν καταφέρει να αφαιρέσει εμπορεύματα ή προσωπικά αντικείμενα.

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Η έκκληση των επιχειρηματιών και η παρέμβαση των Αρχών

Όσοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη συγκεκριμένη γυναίκα, καθώς και οι τοπικοί επιχειρηματίες, εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και χρήζει βοήθειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, οι καταστηματάρχες έχουν ήδη ενημερώσει τις Αρχές, ζητώντας να επιληφθούν άμεσα του θέματος για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για την προστασία της ίδιας της γυναίκας.

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