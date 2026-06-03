Άλιμος: Συνελήφθη 15χρονος για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης – Την έριξε στο έδαφος

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Ένας 15χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στον Άλιμο, καθώς εμπλέκεται σε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου, όταν και ο ανήλικος προσέγγισε πεζή ηλικιωμένη γυναίκα.

Με βία, της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό καθώς και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 15χρονος έριξε την ηλικιωμένη στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί στον αγκώνα, πριν διαφύγει από το σημείο.

Συνελήφθη την ακριβώς επόμενη ημέρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες της 1-6-2026, 15χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία.

Ειδικότερα, ο 15χρονος, βραδινές ώρες της 31-5-2026, προσέγγισε πεζή ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Αλίμου και με τη χρήση βίας της άρπαξε χρυσή αλυσίδα λαιμού και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό, και διέφυγε.

Κατά την ληστεία, ο 15χρονος δεν δίστασε να ρίξει στο έδαφος την ηλικιωμένη με αποτέλεσμα την τραυματισμό της στον αγκώνα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου άμεσα μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 15χρονο ως δράστη της ανωτέρω ληστείας και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της 1-6-2026.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.