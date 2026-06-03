Επανεμφανίστηκε ο 37χρονος «Κάμελ» στο Βόλο – Επιτέθηκε σε περαστικό στα Παλαιά

Αναστάτωσης στα Παλαιά του Βόλου, καθώς ο 37χρονος άνδρας γνωστός ως «Κάμελ» φέρεται να επιτέθηκε σε περαστικό.

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Βόλος, Κεμάλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε στο Βόλο έπειτα από νέα καταγγελία για επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον «Κάμελ» στη συνοικία των Παλαιών.
  • Ένας άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον «Κάμελ» και έκανε καταγγελία στις αρχές. Δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.
  • Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις. Έχει απασχολήσει επανειλημμένα για παραβατική συμπεριφορά και επιθέσεις, κυρίως σε βάρος γυναικών, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί και στη φυλακή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) στο Βόλο, έπειτα από νέα καταγγελία για επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον «Κάμελ» στη συνοικία των Παλαιών.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ένας άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον «Κάμελ» και να έκανε καταγγελία στις αρχές. Μετά την αναφορά του περιστατικού στο «100», δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και έχει απασχολήσει επανειλημμένα για παραβατική συμπεριφορά και επιθέσεις κυρίως σε βάρος γυναικών, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί και στη φυλακή.

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