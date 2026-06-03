Επανεμφανίστηκε ο 37χρονος «Κάμελ» στο Βόλο – Επιτέθηκε σε περαστικό στα Παλαιά

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) στο Βόλο, έπειτα από νέα καταγγελία για επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον «Κάμελ» στη συνοικία των Παλαιών.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ένας άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον «Κάμελ» και να έκανε καταγγελία στις αρχές. Μετά την αναφορά του περιστατικού στο «100», δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και έχει απασχολήσει επανειλημμένα για παραβατική συμπεριφορά και επιθέσεις κυρίως σε βάρος γυναικών, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί και στη φυλακή.