Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Καθαρές οι εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στα ανήλικα παιδιά

Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις στα ανήλικα παιδιά της βγήκαν «καθαρές» από ηρεμιστικά. Παράλληλα, αναδεικνύονται στοιχεία για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ο 41χρονος φερόμενος δράστης αναμένεται να απολογηθεί αύριο, επιμένοντας στον ισχυρισμό της αυτοάμυνας.

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Καλαμάτα δολοφονία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι εργαστηριακές εξετάσεις στα ανήλικα παιδιά της Καλαμάτας βγήκαν καθαρές, διαψεύδοντας τις αρχικές εκτιμήσεις για χορήγηση ηρεμιστικών.
  • Οι αρχές ερευνούν παλιότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, την οποία η 39χρονη είχε αναφέρει σε οικεία της πρόσωπα, παρότι δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία στην ΕΛΑΣ.
  • Ο 41χρονος φέρεται να επιμείνει στον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας κατά την αυριανή απολογία του, ενώ σήμερα στις 19:00 τελείται η εξόδιος ακολουθία της 39χρονης στην Καλαμάτα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ενώ η Ελλάδα και δη η Καλαμάτα ζουν στον απόηχο της φρικτής γυναικοκτονίας με θύμα την 39χρονη Βασιλική, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τελικά οι εκτιμήσεις που έλεγαν ότι ο 41χρονος ίσως να είχε δώσει ηρεμιστικά στα παιδιά του δεν επαληθεύονται. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στα ανήλικα παιδιά στο νοσοκομείο βγήκαν καθαρές.

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Οι βιοχημικές εξετάσεις που έγιναν δεν έδειξαν κάτι το επιλήψιμο, ωστόσο αναμένονται αποτελέσματα και από εργαστηριακές εξετάσεις τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι εικασίες ξεκίνησαν επειδή την ώρα του εγκλήματος, τα παιδιά κοιμόντουσαν, δεν ξύπνησαν από τις φωνές και ούτε κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Οι αρχές ερευνούν και παλιότερα περιστατικά ειδικά ένα συγκεκριμένο τον Νοέμβριο του 2025, όταν η Βασιλική δεν είχε εμφανισθεί σε ένα μάθημα χορού και δεν απαντούσε και στις κλήσεις άλλων που πήγαιναν για μάθημα.

Στα ίδια αυτά πρόσωπα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού, η γυναίκα είχε πει πώς υπήρχε ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της.

Καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία

Από την ΕΛΑΣ και δη το αρχηγείο της αστυνομίας έχει γίνει γνωστό πως ουδέποτε υπήρξε αναφορά για ενδοοικογενειακή βία. Υπήρξε όμως καταγγελία και όταν οι αστυνομικοί βρήκαν τη Βασιλική, εκείνη τους είπε ότι είναι όλα καλά και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα τα οποία κλήθηκαν και έδωσαν κατάθεση το βράδυ στις αρχές, ενώ ερευνάται και το γεγονός ότι η 39χρονη είχε πάει σε κέντρο συμβουλευτικής πριν περίπου έναν χρόνο και φαίνεται πως της είχε προταθεί να της χορηγηθεί punic button αλλά εκείνη το αρνήθηκε.

Αύριο Πέμπτη απολογείται ο 41χρονος ο οποίος, παρά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φέρεται πως θα επιμείνει στον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας. Αναμένεται να επιμείνει ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση.

Σήμερα στις 19.00 στο κοιμητήριο Καλαμάτας θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της 39χρονης.

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