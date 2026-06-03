Επίσημα παίκτης της ΑΕΚ ο Ολεκσάντρ Ζουμπκόφ – Υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030

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Και τυπικά παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Ολεκσάντρ Ζουμπκόφ, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόκτηση του Ουκρανού εξτρέμ.

Ο 29χρονος διεθνής, ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, βρέθηκε σήμερα (3/6) στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Ένωση, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2030, πριν αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Έτσι, η διοίκηση του «Δικεφάλου» ολοκλήρωσε την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της και ο παίκτης θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολις για την έναρξη της προετοιμασίας, με τους «κιτρινόμαυρους» να αναχωρούν για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο στις 6 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ολεξάντρ Ζούμπκοφ (Oleksandr Valeriyovych Zubkov) με μεταγραφή από την Τραμπζονσπόρ. Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίιβκα της Ουκρανίας. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό του Youth League 2014-15 (ήττα με 3-2 από την Τσέλσι). Ως μέλος της ανδρικής ομάδας, είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ουκρανίας 2015-16 και στα νταμπλ των σεζόν 2016-17 και 2017-18.

Το 2018-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μάριουπολ και ακολούθησε μια τριετία με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (2019-22) με 110 αγώνες και 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την ουγγρική ομάδα πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2019-20 και το 2020-21 και το νταμπλ του 2022.

Το 2022 επέστρεψε στη Σαχτάρ και αγωνίστηκε για δυόμιση σεζόν σε συνολικά 84 ματς, σημειώνοντας 20 γκολ. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2025 αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπόρ και σε μιάμιση σεζόν αγωνίστηκε σε 57 ματς, με 12 γκολ και 16 ασίστ, κατακτώντας μαζί της το Κύπελλο Τουρκίας 2025-26.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Ουκρανίας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της στο Euro 2020 και στο Euro 2024. Συνολικά έχει 43 συμμετοχές και 3 γκολ.

Ολεξάντρ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»