Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο – Επιχειρούν 5 ελικόπτερα

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας τους 108 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση βόρεια της θέσης «Σοφό» και δεν απειλεί κατοικίες, παρά την ύπαρξη βιομηχανιών στην περιοχή

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.
  • Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν, με 108 πυροσβέστες, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο.
  • Η πυρκαγιά καίει βόρεια της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Αρχικά συμμετείχαν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιούσε ρίψεις νερού από αέρος. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Όμως, κρίθηκε ότι χρειάζεται να ενισχυθούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης όπως και έγινε.

Η πυρκαγιά καίει βόρεια της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό. Στην περιοχή, σύμφωνα με το thriassio.gr, υπάρχουν βιομηχανίες, αλλά δεν απειλούνται κατοικίες.

Δείτε τη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr:

Φωτιά στον Ασπρόπυργο
Φωτογραφία Αναγνώστη
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