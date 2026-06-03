Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο – Επιχειρούν 5 ελικόπτερα

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Αρχικά συμμετείχαν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιούσε ρίψεις νερού από αέρος. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Όμως, κρίθηκε ότι χρειάζεται να ενισχυθούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης όπως και έγινε.

Η πυρκαγιά καίει βόρεια της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό. Στην περιοχή, σύμφωνα με το thriassio.gr, υπάρχουν βιομηχανίες, αλλά δεν απειλούνται κατοικίες.

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