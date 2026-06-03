Φλέγεται ο Κόλπος: 1 νεκρός και 63 τραυματίες στο Κουβέιτ από ιρανικό drone – Η στρατηγική εξαναγκασμού της Τεχεράνης

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Μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση γεωπολιτικής αστάθειας πυροδοτεί η δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, με το Ιράν να μεταφέρει τα πλήγματά του σε πολιτικές υποδομές γειτονικών κρατών (Κουβέιτ – Μπαχρέιν) και τις ΗΠΑ να επιχειρούν στα Στενά του Ορμούζ.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα έπειτα από ένα μπαράζ αμοιβαίων επιθέσεων που οδήγησε σε απώλειες αμάχων στο Κουβέιτ, προκαλώντας παράλληλα νέα διεθνή ανησυχία και άμεση άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 2%.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στη New York Post που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, αποκάλυψε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εμπλέκεται προσωπικά στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να συναντηθεί μαζί του.

Αιματοχυσία στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Το πρωί της Τετάρτης, η περιφερειακή ένταση χτύπησε «κόκκινο» όταν ιρανικό drone έπληξε πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι 63 τραυματίστηκαν —ανάμεσά τους επιβάτες και εργαζόμενοι— σε μια επίθεση που στόχευσε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να αναπτύσσονται άμεσα.



Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στον Τερματικό Σταθμό 1, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία του και να μεταφέρουν τις πτήσεις σε άλλον σταθμό.

The passenger terminal of Kuwait international airport has been hit by Iranian drones, with one person killed and several others injured. The strike is one of the most serious ceasefire violations since the fragile agreement between Iran and the US was agreed on April 8. Follow… pic.twitter.com/1nVuaauRKu — The Telegraph (@Telegraph) June 3, 2026



Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν πολιτικές τοποθεσίες και διπλωματικές αποστολές, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποιες πρεσβείες ή προξενεία επηρεάστηκαν.

Οργή στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC)

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε απερίφραστα την Τεχεράνη για τη «συνεχιζόμενη επιθετικότητα» εναντίον των κρατών-μελών του, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Ο γενικός γραμματέας του GCC, Τζασέμ Μοχάμεντ Αλμπουνταΐουι, δήλωσε ότι οι «άνανδρες επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντικειμένων», συνιστούν μια «επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ενέργειες αυτές «αντικατοπτρίζουν την εμμονή του ιρανικού καθεστώτος να επιδιώκει απορριπτέες εχθρικές πολιτικές που στοχεύουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία» των κρατών-μελών.

Iranian drones & missiles hit Kuwait Int’l Airport Terminal 1 today. Significant damage, injuries & at least 1 death. Flights suspended. pic.twitter.com/Usa7nJkV9Z — Public News X (@PublicNewsX) June 3, 2026



Ο Αλμπουνταΐουι συμπλήρωσε ότι το Ιράν παραβιάζει «το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και όλες τις διεθνείς νόρμες, τονίζοντας ότι αυτό απαιτεί μια σταθερή διεθνή στάση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε αυτές τις επικίνδυνες ιρανικές επιθετικές πρακτικές».

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του GCC υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια του Βασιλείου του Μπαχρέιν και του Κράτους του Κουβέιτ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας των κρατών του GCC, και ότι τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας στέκονται ενωμένα στην αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων και υποστηρίζουν πλήρως όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που λαμβάνονται από τις δύο χώρες για την υπεράσπιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας».

GCC again condemns Iran while ignoring attacks launched from its own member states

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The Gulf Cooperation Council condemned on Wednesday that “Iranian aggression” against Bahrain and Kuwait, claiming Tehran’s actions reflect a continued pursuit of “hostile” policies that… pic.twitter.com/aQx88H8D9k — The Cradle (@TheCradleMedia) June 3, 2026

Στρατηγική εξαναγκασμού και απομόνωσης

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή των συγκεκριμένων στόχων από την Τεχεράνη δεν είναι τυχαία.

Η Ντάνια Θάφερ, εκτελεστική διευθύντρια του Gulf International Forum, εξήγησε μιλώντας στο Al Jazeera ότι το Ιράν επιτίθεται επανειλημμένα και «αδιακρίτως» σε κράτη του Κόλπου από τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του.

«Από την οπτική γωνία των κρατών του Κόλπου, ειδικά των μικρότερων που είναι εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν τα προσεγγίζει με μια ξεκάθαρα θηρευτική λογική, γνωρίζοντας ότι βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς έντονου οικονομικού πολέμου, όντας αποκλεισμένα στα Στενά του Ορμούζ, και επιπλέον τους επιτίθεται», ανέφερε η Θάφερ.

«Από την οπτική γωνία του Ιράν, φαίνεται ότι θέλει να διασφαλίσει την απομόνωση των μικρότερων κρατών, αποφεύγοντας να προσεγγίσει, για παράδειγμα, τη Σαουδική Αραβία», πρόσθεσε η ίδια.

«Αυτή η επίθεση έγινε σε αεροδρόμιο το οποίο δεν αποτελεί αμερικανική βάση και υπήρξαν τραυματισμοί αμάχων. Επομένως, η Τεχεράνη προφανώς δείχνει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό εξαναγκασμού στην προσπάθειά της να τα απομονώσει».

🚨 مطار الكويت بعد الهجوم الإيراني الغادر. اللهم احفظ الكويت وكافة الدول العربية من الحقد الفارسي التاريخي. #الكويت_في_قلوبنا pic.twitter.com/igfIWHcDhx — الدكتور منصور المالك 🇸🇦 Mansour Almalik (@MSAlmalik) June 3, 2026



Η Θάφερ σημείωσε επίσης με νόημα ότι το Κουβέιτ δεν συμμετέχει στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» και δεν είχε ποτέ σχέσεις με το Ισραήλ, γεγονός που καθιστά «αρκετά ενδιαφέρον το ότι η Τεχεράνη στοχοποιεί ειδικά το Κουβέιτ».

Το Ιράν απορρίπτει τη «νόμιμη άμυνα» των ΗΠΑ και προειδοποιεί την περιοχή

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει πλήρως τα επιχειρήματα της Ουάσινγκτον περί νόμιμης άμυνας, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες ως πράξη πολέμου και παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ, η κριτική διευρύνεται πέρα από τις ΗΠΑ, κατονομάζοντας ρητά το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ στάλθηκε αυστηρό μήνυμα ότι οποιαδήποτε χώρα της περιοχής διευκολύνει επιθέσεις από το έδαφός της θα αντιμετωπίσει ιρανικά αντίποινα στην ίδια ακριβώς βάση.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ενός πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και μιας εγκατάστασης ραντάρ στο νησί Κεσμ.

Σε απάντηση, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον αεροπορικής βάσης του 5ου Στόλου των ΗΠΑ και ενός ελικοπτέρου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι πρόκειται για απάντηση στην επιθετικότητα κατά της ναυσιπλοΐας της στα ιρανικά ύδατα, καθώς η χώρα βασίζεται ζωτικά στα Στενά του Ορμούζ για τη διατήρηση του οικονομικού της τομέα.

Με πληροφορίες από: Reuters, New York Times, Al Jazeera