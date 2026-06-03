Φλέγεται ο Κόλπος: 1 νεκρός και 63 τραυματίες στο Κουβέιτ από ιρανικό drone – Η στρατηγική εξαναγκασμού της Τεχεράνης

Η επίθεση ιρανικού drone στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, που προκάλεσε έναν νεκρό και 63 τραυματίες, σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο. Το περιστατικό θέτει σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν και αναδεικνύει τη στρατηγική της Τεχεράνης να απομονώσει μικρότερα κράτη του Κόλπου, προκαλώντας διεθνή ανησυχία και άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν
Φωτογραφία: IMA Media
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιρανικό drone έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τουλάχιστον 63, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στον Τερματικό Σταθμό 1.
  • Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα έπειτα από ένα μπαράζ αμοιβαίων επιθέσεων, προκαλώντας νέα διεθνή ανησυχία και άμεση άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
  • Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε την «επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» από την Τεχεράνη, η οποία με τη σειρά της απορρίπτει τα επιχειρήματα των ΗΠΑ και προειδοποιεί για αντίποινα σε χώρες που διευκολύνουν επιθέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση γεωπολιτικής αστάθειας πυροδοτεί η δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, με το Ιράν να μεταφέρει τα πλήγματά του σε πολιτικές υποδομές γειτονικών κρατών (Κουβέιτ – Μπαχρέιν) και τις ΗΠΑ να επιχειρούν στα Στενά του Ορμούζ.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ιρανικό drone προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα έπειτα από ένα μπαράζ αμοιβαίων επιθέσεων που οδήγησε σε απώλειες αμάχων στο Κουβέιτ, προκαλώντας παράλληλα νέα διεθνή ανησυχία και άμεση άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 2%.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στη New York Post που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, αποκάλυψε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εμπλέκεται προσωπικά στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να συναντηθεί μαζί του.

CENTCOM: Καταρρίψαμε ένα νέο κύμα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ

Αιματοχυσία στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Το πρωί της Τετάρτης, η περιφερειακή ένταση χτύπησε «κόκκινο» όταν ιρανικό drone έπληξε πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι 63 τραυματίστηκαν —ανάμεσά τους επιβάτες και εργαζόμενοι— σε μια επίθεση που στόχευσε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Τραμπ: «Το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τη νέα ηγεσία

Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να αναπτύσσονται άμεσα.


Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στον Τερματικό Σταθμό 1, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία του και να μεταφέρουν τις πτήσεις σε άλλον σταθμό.


Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν πολιτικές τοποθεσίες και διπλωματικές αποστολές, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποιες πρεσβείες ή προξενεία επηρεάστηκαν.

Οργή στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC)

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε απερίφραστα την Τεχεράνη για τη «συνεχιζόμενη επιθετικότητα» εναντίον των κρατών-μελών του, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Ο γενικός γραμματέας του GCC, Τζασέμ Μοχάμεντ Αλμπουνταΐουι, δήλωσε ότι οι «άνανδρες επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντικειμένων», συνιστούν μια «επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ενέργειες αυτές «αντικατοπτρίζουν την εμμονή του ιρανικού καθεστώτος να επιδιώκει απορριπτέες εχθρικές πολιτικές που στοχεύουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία» των κρατών-μελών.


Ο Αλμπουνταΐουι συμπλήρωσε ότι το Ιράν παραβιάζει «το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και όλες τις διεθνείς νόρμες, τονίζοντας ότι αυτό απαιτεί μια σταθερή διεθνή στάση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε αυτές τις επικίνδυνες ιρανικές επιθετικές πρακτικές».

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του GCC υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια του Βασιλείου του Μπαχρέιν και του Κράτους του Κουβέιτ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας των κρατών του GCC, και ότι τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας στέκονται ενωμένα στην αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων και υποστηρίζουν πλήρως όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που λαμβάνονται από τις δύο χώρες για την υπεράσπιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας».

Στρατηγική εξαναγκασμού και απομόνωσης

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή των συγκεκριμένων στόχων από την Τεχεράνη δεν είναι τυχαία.

Η Ντάνια Θάφερ, εκτελεστική διευθύντρια του Gulf International Forum, εξήγησε μιλώντας στο Al Jazeera ότι το Ιράν επιτίθεται επανειλημμένα και «αδιακρίτως» σε κράτη του Κόλπου από τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του.

«Από την οπτική γωνία των κρατών του Κόλπου, ειδικά των μικρότερων που είναι εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν τα προσεγγίζει με μια ξεκάθαρα θηρευτική λογική, γνωρίζοντας ότι βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς έντονου οικονομικού πολέμου, όντας αποκλεισμένα στα Στενά του Ορμούζ, και επιπλέον τους επιτίθεται», ανέφερε η Θάφερ.

«Από την οπτική γωνία του Ιράν, φαίνεται ότι θέλει να διασφαλίσει την απομόνωση των μικρότερων κρατών, αποφεύγοντας να προσεγγίσει, για παράδειγμα, τη Σαουδική Αραβία», πρόσθεσε η ίδια.

«Αυτή η επίθεση έγινε σε αεροδρόμιο το οποίο δεν αποτελεί αμερικανική βάση και υπήρξαν τραυματισμοί αμάχων. Επομένως, η Τεχεράνη προφανώς δείχνει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό εξαναγκασμού στην προσπάθειά της να τα απομονώσει».


Η Θάφερ σημείωσε επίσης με νόημα ότι το Κουβέιτ δεν συμμετέχει στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» και δεν είχε ποτέ σχέσεις με το Ισραήλ, γεγονός που καθιστά «αρκετά ενδιαφέρον το ότι η Τεχεράνη στοχοποιεί ειδικά το Κουβέιτ».

Το Ιράν απορρίπτει τη «νόμιμη άμυνα» των ΗΠΑ και προειδοποιεί την περιοχή

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει πλήρως τα επιχειρήματα της Ουάσινγκτον περί νόμιμης άμυνας, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες ως πράξη πολέμου και παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ, η κριτική διευρύνεται πέρα από τις ΗΠΑ, κατονομάζοντας ρητά το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ στάλθηκε αυστηρό μήνυμα ότι οποιαδήποτε χώρα της περιοχής διευκολύνει επιθέσεις από το έδαφός της θα αντιμετωπίσει ιρανικά αντίποινα στην ίδια ακριβώς βάση.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ενός πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και μιας εγκατάστασης ραντάρ στο νησί Κεσμ.

Σε απάντηση, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον αεροπορικής βάσης του 5ου Στόλου των ΗΠΑ και ενός ελικοπτέρου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι πρόκειται για απάντηση στην επιθετικότητα κατά της ναυσιπλοΐας της στα ιρανικά ύδατα, καθώς η χώρα βασίζεται ζωτικά στα Στενά του Ορμούζ για τη διατήρηση του οικονομικού της τομέα.

Με πληροφορίες από: Reuters, New York Times, Al Jazeera

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ