Τραμπ: «Το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τη νέα ηγεσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ υποβαθμίζει τις στρατιωτικές και οικονομικές του δυνατότητες. Αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τη νέα ιρανική ηγεσία, η οποία, όπως δηλώνει, συμμετέχει ήδη στις διαπραγματεύσεις.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», σε συνέντευξή του στο podcast Pod Force One.
  • Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, τονίζοντας ότι «το Ιράν δεν έχει ναυτικό, ούτε αεροπορία» και περιέγραψε τη χώρα ως οικονομικά αποδυναμωμένη.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωπικής συνάντησης με την ιρανική ηγεσία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την εκτίμηση ότι το Ιράν έχει ήδη αποδεχθεί να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για απόκτηση πυρηνικών όπλων εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο podcast Pod Force One της New York Post.

Μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό συζήτηση η πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ

«Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Και έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ιράν δεν έχει ναυτικό, ούτε αεροπορία»

Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τραμπ: «Ψευδείς» οι πληροφορίες περί διακοπής των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

«Το Ιράν δεν έχει ναυτικό. Δεν έχει αεροπορία. Έχει πολύ λίγους στρατιώτες. Δεν έχει ηγεσία, καμία ηγεσία», υποστήριξε.

Παράλληλα, περιέγραψε τη χώρα ως οικονομικά αποδυναμωμένη.

Ουκρανία: Δραματική έκκληση Ζελένσκι σε Τραμπ για Patriot μετά το φονικό μπαράζ της Ρωσίας με 73 πυραύλους και 656 drones

«Η οικονομία τους καταρρέει. Έχουν πληθωρισμό 250%. Έχουν όλα όσα μπορεί να έχει κανείς και είναι κακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ δεν θα διαρκέσει πολύ»

Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αναμένει να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Θα μπορούσε να συνεχιστεί, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι απίθανο. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα επιλυθεί αρκετά γρήγορα», είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν «πολύ μεγάλη στρατιωτική επιτυχία στο Ιράν».

«Ο νέος ανώτατος ηγέτης συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις»

Ερωτηθείς για τη νέα ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις.

«Συμμετέχει, απολύτως», απάντησε.

«Λένε ότι δίνει την έγκρισή του, γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα εδώ και πολύ καιρό. Ο πατέρας του και τώρα ο ίδιος. Υποθέτω ότι πρόκειται για διαδοχή. Φαίνεται όμως ότι τα πηγαίνουμε αρκετά καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο προσωπικής συνάντησης με τη νέα ιρανική ηγεσία.

«Πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ