Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ιρανικό drone προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

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Σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ προκάλεσε επίθεση ιρανικών drones, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέα πλήγματα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Associated Press.

Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών πτήσεων μετά την επίθεση, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στον τερματικό σταθμό επιβατών, τραυματισμούς και τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Σκληρή αντίδραση του Κουβέιτ: «Κόκκινη γραμμή η ασφάλεια και η κυριαρχία μας»

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο κινήθηκε το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ, καταδικάζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Στο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών το Κουβέιτ στο X επιβεβαιώθηκε ότι οι τελευταίες επιθέσεις έπληξαν εκ νέου πολιτικές και κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό αρκετών ακόμη και ζημιές σε ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές.

«Το υπουργείο επιβεβαιώνει την κατηγορηματική απόρριψη από το Κράτος του Κουβέιτ των κατάφωρων επιθετικών ενεργειών του Ιράν, οι οποίες κλιμακώνουν την ένταση, υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Ψηφίσματος 2817 (2026) του Συμβουλίου Ασφαλείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Κουβέιτ υπογράμμισε επίσης ότι «η ασφάλεια, η κυριαρχία και η προστασία των πολιτών και των κατοίκων της χώρας αποτελούν κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να παραβιαστεί».

Παράλληλα, η κυβέρνηση της χώρας έκανε λόγο για «συστηματική και επιθετική πρακτική» εκ μέρους της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί την επανάληψη τέτοιων ενεργειών.

«Το Κράτος του Κουβέιτ διατηρεί πλήρως το νόμιμο δικαίωμά του να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να απαντήσει στις κατάφωρες και επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», καταλήγει η ανακοίνωση.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الأربعاء 3 يونيو 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار… pic.twitter.com/dR3FZbvkXl — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 3, 2026

Πυραυλικά πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το βράδυ της Τρίτης, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ως απάντηση σε πυραυλικές επιθέσεις που αποδίδουν στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς το Κουβέιτ διαλύθηκαν κατά την πορεία τους, ενώ αμερικανικά και μπαχρεϊνικά συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν πυραύλους που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν.

Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι και αρκετά drones.

Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι κατέρριψε πολλαπλά drones που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ.

Breaking: #Kuwait reported one fatality, multiple injuries, and damage to critical infrastructure, including diplomatic missions and Kuwait International Airport following #Iran’s latest ballistic missile and drone attacks. https://t.co/v7VkNNg6tV pic.twitter.com/WClOINxQ4R — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 3, 2026

Το Ιράν ανακοίνωσε επίθεση κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστήριξαν ότι στόχευσαν το αρχηγείο του 5ου Στόλου του αμερικανικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, καθώς και άλλη χώρα της περιοχής, χωρίς να την κατονομάσουν.

Ο 5ος Στόλος, με έδρα τη Μανάμα του Μπαχρέιν, συντονίζει τις αμερικανικές ναυτικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η επίθεση αποτέλεσε απάντηση στην αμερικανική ενέργεια εναντίον δεξαμενόπλοιου που επιχειρούσε να προσεγγίσει το Ιράν παρακάμπτοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό.

«Είχαμε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επίθεσης η απάντηση θα ήταν διαφορετική και πιο σκληρή και ενεργήσαμε αναλόγως», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν για τον τερματισμό του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αντικρουόμενα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, τα μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων παραμένουν συγκεχυμένα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη έχει διακόψει τις επαφές με τους διαμεσολαβητές, συνδέοντας την εξέλιξη με τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται αδιάκοπα. Μιλήσαμε πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις, πριν από δύο, χθες και σήμερα», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να ζητά την εφαρμογή εκεχειρίας και στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.