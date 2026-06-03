Σειρήνες ήχησαν και σε περιοχές του Μπαχρέιν, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3/6, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες να «παραμείνουν ήρεμοι» και να αναζητήσουν καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος. Την ίδια στιγμή το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ.

Οι αρχές του Μπαχρέιν δεν έδωσαν άμεσα περαιτέρω διευκρινίσεις για την αιτία του συναγερμού, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκε ότι τρεις πύραυλοι έπληξαν «εχθρικές βάσεις» στο Κουβέιτ, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι αναχαίτιζε «εχθρικές» επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν ισχυρίστηκε αργότερα ότι οι ιρανικές δυνάμεις είχαν στοχεύσει δύο αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι ήχησε προειδοποιητική σειρήνα, καλώντας πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Πηγές: CNN – Reuters