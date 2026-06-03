Μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό συζήτηση η πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, που ανήκει στη Χεζμπολάχ, ανέφερε ότι η λιβανέζικη οργάνωση συζητά μια πρόταση εκεχειρίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την προϋπόθεση να περιλαμβάνει «πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχειρία». Η Χεζμπολάχ απέρριψε προηγούμενη πρόταση από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

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Διεθνή Νέα

LEBANON
(Photo by FADEL itani / AFP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, που ανήκει στη Χεζμπολάχ, ανέφερε ότι η οργάνωση έλαβε δύο προτάσεις εκεχειρίας από τις ΗΠΑ και συζητά εκείνη που υπέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η Χεζμπολάχ επιμένει ότι η πρόταση του Τραμπ πρέπει να περιλαμβάνει «πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχειρία», η οποία πιθανότατα θα καλύπτει και το νότιο Λίβανο.
  • Η πρώτη πρόταση, που προήλθε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, απορρίφθηκε. Παράλληλα, Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι συναντώνται αυτό το διήμερο στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

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Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, που ανήκει στη Χεζμπολάχ, ανέφερε την Τρίτη ότι η λιβανέζικη οργάνωση έλαβε δύο προτάσεις εκεχειρίας από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και επιβεβαίωσε ότι συζητά εκείνη που υπέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να περιλαμβάνει «πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχειρία».

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Η αναφορά σηματοδότησε την πρώτη αναγνώριση από τη Χεζμπολάχ της εκεχειρίας που ανακοίνωσε χτες ο Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στο ρεπορτάζ του, το Al Manar ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ απέρριψε την πρώτη πρόταση, η οποία προήλθε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο λιβανέζικος τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι η συμμαχική στο Ιράν μαχητική ομάδα συζητά μια δεύτερη πρόταση που υπέβαλε ο Τραμπ.

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Η πρώτη πρόταση προέβλεπε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, με αντάλλαγμα η ομάδα να μην επιτεθεί στο Ισραήλ.

Αφού η Χεζμπολάχ απέρριψε αυτήν την προσφορά και απείλησε να συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν ότι, εάν η ένοπλη ομάδα δεν επιτίθετο στη χώρα, το Ισραήλ δεν θα επιτίθετο στη Νταχίχ για πολλές ημέρες, ανέφερε το Al Manar. Ο σταθμός υποστήριξε ότι η δεύτερη πρόταση προβλέπει μια «πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις κατάπαυση του πυρός» που θα τεθεί σε ισχύ μετά από 48 έως 72 ώρες, η οποία πιθανότατα θα καλύπτει και το νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε επικοινωνία με την κυβέρνηση του Λιβάνου και επιμένει σε «μια χωρίς εξαιρέσεις κατάπαυση του πυρός», ανέφερε το μέσο ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι συναντώνται αυτό το διήμερο για συνομιλίες υψηλού επιπέδου στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: CNN

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