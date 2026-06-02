Βρετανία: Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για περισσότερους καύσωνες – Στο προσκήνιο οι μνήμες του καλοκαιριού του 1976

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Αυξημένες πιθανότητες για ένα θερμό καλοκαίρι με περισσότερα επεισόδια καύσωνα προβλέπει η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), παρά το άστατο ξεκίνημα του Ιουνίου.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην τριμηνιαία εκτίμηση της υπηρεσίας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και έρχεται μετά από μία ιδιαίτερα θερμή και ξηρή άνοιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Αγγλία και η Ουαλία κατέγραψαν τη θερμότερη άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας δέχθηκαν μόλις το ένα τρίτο των συνηθισμένων βροχοπτώσεων της εποχής.

Ψυχρότερες ημέρες στην αρχή του Ιουνίου

Μετά το πρωτοφανές κύμα ζέστης της περασμένης εβδομάδας, οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου χαρακτηρίζονται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές έως και 15 με 20 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τις κορυφές της προηγούμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε ολόκληρη τη χώρα, με βροχές, μπόρες και κατά τόπους έντονες καταιγίδες, αναφέρει το Sky News.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πιθανές χαλαζοπτώσεις, κεραυνούς και τοπικές πλημμύρες εξαιτίας ισχυρών καταιγίδων.

Βελτίωση από τα μέσα Ιουνίου

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του μήνα, οι βροχές αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, καθώς τα συστήματα υψηλών πιέσεων θα αρχίσουν να επηρεάζουν περισσότερο τις καιρικές συνθήκες.

Από τα μέσα Ιουνίου και μετά, οι προβλέψεις δείχνουν γενικά πιο ξηρό και θερμό καιρό, με τις θερμοκρασίες να κινούνται αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Ανάλογα με τη θέση των αντικυκλώνων, δεν αποκλείεται να σημειωθεί νέο κύμα έντονης ζέστης, ιδιαίτερα στη νότια Αγγλία.

Αυξημένος κίνδυνος καυσώνων

Στην τριμηνιαία πρόβλεψή της, η Met Office επισημαίνει ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για θερμότερο από το φυσιολογικό καλοκαίρι και μεγαλύτερη συχνότητα καυσώνων.

Παρότι η υπηρεσία δεν αποκλείει ένα σχετικά υγρό καλοκαίρι, το πιθανότερο σενάριο παραμένει οι βροχοπτώσεις να κινηθούν κοντά στα κανονικά επίπεδα.

Οι μετεωρολόγοι συνδέουν τις τάσεις αυτές με τη μακροπρόθεσμη άνοδο της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πενήντα χρόνια από το ιστορικό καλοκαίρι του 1976

Το φετινό καλοκαίρι συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θρυλικό καλοκαίρι του 1976, το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς για τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Βρετανία.

Η συγκεκριμένη χρονιά χαρακτηρίστηκε από παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και σοβαρές επιπτώσεις σε κοινωνία, υποδομές και φυσικό περιβάλλον.

Παρότι το 1976 εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης μέσης μέγιστης θερμοκρασίας καλοκαιριού, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί εξαιρετικά θερμά καλοκαίρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Met Office, οι πέντε θερμότερες χρονιές ως προς τη μέση θερμοκρασία έχουν καταγραφεί όλες μέσα στον 21ο αιώνα, ενώ τρεις από αυτές σημειώθηκαν την τελευταία οκταετία.

Το καλοκαίρι του 2025 παραμένει το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 40,3 βαθμούς Κελσίου στο Κόνινγκσμπι του Λίνκολνσαϊρ.