Ουκρανία: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σε μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις του πολέμου

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν μετά από μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Η μαζική επίθεση εξαπολύθηκε τη νύχτα της 2ας Ιουνίου εναντίον πολλών ουκρανικών πόλεων, με το Κίεβο και το Ντνίπρο να δέχονται τα πιο βαριά πλήγματα.

Russian strikes killed 15 people in Dnipro, including three children Rescuers continue to clear the rubble of a residential building. During the operation, the bodies of two women and a man were recovered. It is also reported that earlier in the day two children — a brother and… pic.twitter.com/d0aNmZiIph — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων. Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλοι 79 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το πρωί της Τρίτης 38 τραυματίες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται.

Δεκαπέντε νεκροί στο Ντνίπρο

Ακόμη βαρύτερος ήταν ο απολογισμός στο Ντνίπρο, όπου τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας διασώστης.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανάμεσα στα παιδιά που ανασύρθηκαν από τα ερείπια πολυκατοικίας τεσσάρων ορόφων που καταστράφηκε μερικώς ήταν ένα παιδί γεννημένο το 2023 και ένα αγόρι οκτώ ετών.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν για ώρες, καθώς αρκετοί άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια.

Ο δήμαρχος του Ντνίπρο, Μπόρις Φιλάτοφ, δήλωσε ότι 49 κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ενώ επτά από αυτά έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί.

A woman being pulled from the rubble in Dnipro. At least 18 people have been killed across Ukraine so far. pic.twitter.com/sihrJT9Drv — Saint Javelin (@saintjavelin) June 2, 2026

Νεκρός διασώστης από δεύτερο χτύπημα

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο διασώστης Άντον Γιαρμολένκο, αξιωματικός της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο Γιαρμολένκο έσπευσε στο σημείο μετά το πρώτο πλήγμα για να βοηθήσει εγκλωβισμένους πολίτες, όμως σκοτώθηκε όταν ακολούθησε δεύτερη ρωσική επίθεση στην ίδια περιοχή.

«Πήγε εκεί όπου υπήρχε ανάγκη για βοήθεια, εκεί όπου άνθρωποι μπορεί να περίμεναν να διασωθούν από τα ερείπια. Όμως ο εχθρός εξαπέλυσε ένα ύπουλο δεύτερο χτύπημα», ανέφερε η υπηρεσία.

656 drones και 73 πύραυλοι

A Russian missile strike on residential buildings in Dnipro killed at least eight civilians. A three-year-old child was among the dead. Putin calls this “denazification.” pic.twitter.com/xk0WXmMIdk — Денис Казанський (@den_kazansky) June 2, 2026

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 73 πυραύλους, ανάμεσά τους πυραύλους κρουζ, βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους, καθώς και 656 επιθετικά drones.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 40 πυραύλους και 602 drones.

Ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιγκνάτ δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν επίσης οκτώ υπερηχητικοί πύραυλοι Zircon σε δύο κύματα επιθέσεων.

Παρά τις αναχαιτίσεις, 30 βαλλιστικοί πύραυλοι, τρεις πύραυλοι κρουζ και 33 drones έπληξαν συνολικά 38 διαφορετικές τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Εκρήξεις και καταστροφές στο Κίεβο

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο περίπου στις 01:30 τα ξημερώματα, λίγο πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής.

Ακολούθησαν νέα κύματα επιθέσεων περίπου στις 02:15, στις 04:00 και στις 07:20 το πρωί.

Στην περιοχή Ποντίλσκι, πολυκατοικία εννέα ορόφων υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα έκρηξης που προκλήθηκε από συντρίμμια πυραύλου.

«Τι να πω; Ο Πούτιν είναι κάθαρμα», δήλωσε ο 65χρονος συνταξιούχος Γιεβχέν Ντνιπρόφσκι στο Kyiv Independent, έχοντας τραυματιστεί από θραύσματα.

Όπως περιέγραψε, η έκρηξη τον εκσφενδόνισε από το δωμάτιό του στον διάδρομο του διαμερίσματος, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έσπασαν γυάλινα τμήματα της πόρτας.

Ζημιές σε πολυκατοικίες, κλινικές και επιχειρήσεις

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στις συνοικίες Σολομιάνσκι, Ομπολόνσκι, Νταρνίτσκι, Σεβτσενκίβσκι και Χολοσίβσκι του Κιέβου.

Συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε πρατήρια καυσίμων, εργοτάξια και εμπορικά κτίρια, ενώ μέρος επιχειρηματικού κέντρου κατέρρευσε.

Ζημιές υπέστη και οικογενειακή πολυϊατρική κλινική που εξυπηρετεί περίπου 20.000 κατοίκους.

«Υπάρχουν μόνο τούβλα μέσα. Όλα έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια», δήλωσε η διευθύντρια της κλινικής Ολέσια Γεβλαχόβιτς.

Επιθέσεις και σε άλλες περιοχές

Ρωσικά πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στις περιφέρειες Χαρκόβου, Μικολάιβ, Ζαπορίζια, Πολτάβα, Σούμι, Τσερνίχιβ και Χμελνίτσκι.

Στο Χάρκοβο τραυματίστηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ενώ υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, οχήματα και διοικητικά κτίρια.

Επιθέσεις σημειώθηκαν και στην περιφέρεια του Κιέβου, όπου καταστράφηκαν κατοικίες, αποθήκες και άλλα κτίρια στις περιοχές Μπούτσα και Βίσγκοροντ.

Ζελένσκι: «Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν χωρίς περισσότερα Patriot»

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη μαζική επίθεση «απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα» της Μόσχας.

«Αν η Ουκρανία δεν προστατευθεί από βαλλιστικούς πυραύλους και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση συστημάτων αεράμυνας Patriot και πυραύλων αναχαίτισης.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα υποστήριξε ότι η επίθεση αποδεικνύει πως η Ρωσία συνεχίζει να στηρίζεται στην τρομοκρατία και όχι στη διπλωματία, ζητώντας αυστηρότερες κυρώσεις και περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.