Γρεβενά: Ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης ενεπλάκη σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με αρκούδα στην Εγνατία

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγαλόσωμη αρκούδα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Γρεβενών, σε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε όταν το ζώο βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το epiruspost, στο τροχαίο ενεπλάκη ο Αντιδήμαρχος Δεσκάτης, Παναγιώτης Κοσμίδης. Ο ίδιος κινείτο με το αυτοκίνητό του στην περιοχή των Γρεβενών, όταν είδε την αρκούδα να πετάγεται μπροστά του.

Το όχημα του Αντιδημάρχου συγκρούστηκε σφοδρά με την αρκούδα, η οποία είχε εισέλθει στον δρόμο. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο Παναγιώτης Κοσμίδης δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ωστόσο, οι αρμόδιοι τον μετέφεραν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μετά το ατύχημα, οι αρμόδιες Αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις ενημερώθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο. Τα συνεργεία αναζητούν την αρκούδα, ώστε να διαπιστώσουν αν το ζώο φέρει τραύματα και σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υγεία του μετά τη σύγκρουση.

Το περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας σε τμήματα της Εγνατίας Οδού που γειτνιάζουν με βιοτόπους άγριων ζώων. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των προστατευτικών μέτρων στα συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου.