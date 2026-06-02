Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 86χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) στο Ρέθυμνο, όταν ένας 86χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό έγινε σε πολυκατοικία στη λεωφόρο Κουντουριώτη. Ο ηλικιωμένος έπεσε από το μπαλκόνι και κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία. Οι Αρχές απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.