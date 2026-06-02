Συναγερμός στην αστυνομία: Καταφτάνουν 5.000 μέλη των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα – Θα μείνουν σε κάμπινγκ στο Δρέπανο

Τριήμερο καμπ διοργανώνει η λέσχη των Hells Angels στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στις Aρχές, καθώς, στο παρελθόν έχουν καταγραφεί διάφορα αιματηρά επεισόδια, έκτροπα, ακόμη και θάνατος κατά την παρουσία τους. Επιπλέον, μπορεί οι Αρχές, κυρίως στις ΗΠΑ, να έχουν επιφέρει δυνατά χτυπήματα στο κλαμπ, όμως, μέλη του θεωρούν ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες.

Κατά την τελευταία τους επίσκεψη στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν έκτροπα και μάλιστα υπήρξε και θάνατος.

Μέλη του περιβόητου κλαμπ, στην προηγούμενη συγκέντρωσή του στη χώρα μας, ξανά στην Ηγουμενίτσα, είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν 41χρονο Έλληνα έξω από ψητοπωλείο. Επίσης η λέσχη τους στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Η βομβιστική επίθεση

Το 2014 άγνωστοι χτύπησαν με βόμβα το “αρχηγείο” των Hells Angels στο Κορωπί, κοντά στη Λ. Βάρης. Η Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής που ανέλαβε την υπόθεση, προχώρησε στη σύλληψη δύο μελών, αφού στο “βομβαρδισμένο” κτίριο βρήκαν ξίφη και ένα μεταλλικό ρόπαλο του μπέιζμπολ, ενώ στα σπίτια τους περίστροφο, μικροποσότητα χασίς, σφαίρες και στιλέτα.

Η βόμβα αποτελούνταν από κιλά δυναμίτη.

Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες, η ΕΥΠ φέρεται να έχει συντάξει φάκελο για τις συνολικά 8 λέσχες των Hells Angels που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η αστυνομία της Ηγουμενίτσας αναμένεται να ενισχυθεί με δυνάμεις από διπλανούς νομούς, ενώ στην περιοχή θα πάει και κλιμάκιο 30 αστυνομικών του ελληνικού FBI, κυρίως από την υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις ανώτατων αξιωματικών της ΕΛΑΣ, με στελέχη του Λιμενικού και των τελωνειακών αρχών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας όπου και αναμένονται οι περισσότεροι μοτοσικλετιστές.

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί και ενεργοποιηθεί οι διωκτικές αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εντοπιστεί εγκαίρως τυχόν μετακίνηση προς την Ελλάδα προσώπων υψηλού ενδιαφέροντος.

Είχε χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη ως εγκληματική οργάνωση. Μέλη των Hells Angels έχουν κατά καιρούς απασχολήσει τις διωκτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 είχαν αιματοκυλίσει το μουσικό φεστιβάλ Altamont Speedway.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ, με τα έκτροπα και τη βία που επικράτησε, ουσιαστικά τσάκισε το κίνημα των χίπις.

Ήταν 6 Δεκεμβρίου του 1969. Οι Rolling Stones θα έπαιζαν στο φεστιβάλ του Altamont μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες φαν. Η περιφρούρηση είχε ανατεθεί στους Hells Angels. Πολλά μέλη του μεθυσμένα αλλά και υπό την επήρεια ουσιών ξεκίνησαν συμπλοκές με τους θεατές. Το αποτέλεσμα ήταν να ξυλοκοπηθεί και να μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου 18χρονος αφροαμερικανός οπαδός της μπάντας.

Ο Meredith Hunter υπέκυψε στα τραύματα του όσο βρισκόταν ακόμα στο χώρο της συναυλίας.

Τα μέλη των Hells Angels, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν προβεί σε πλήθος βιαιοπραγιών απέναντι αθώων ανθρώπων. Τα μέλη της συμμορίας είχαν καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και αλκοόλ με αποτέλεσμα τα απίστευτα αίσχη. Ξυλοκόπησαν αρκετούς φαν, επιτέθηκαν σεξουαλικά σε γυναίκες, ενώ ούτε τα μέλη άλλων συγκροτημάτων που έπαιξαν στο Altamont γλύτωσαν.

Ο τελικός απολογισμός του φεστιβάλ ήταν 4 νεκροί και δεκάδες ακόμα τραυματισμένοι. Για την ιστορία, το μέλος των Angels που μαχαίρωσε τον νεαρό ήταν ο Alan Passaro, ενώ οι υπόλοιποι μηχανόβιοι που βρίσκονταν στο σημείο συνέχισαν να τον ξυλοκοπούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο 18χρονος θύμωσε με τη συμπεριφορά τους, αντέδρασε και φέρεται να είχε όπλο, το οποίο και έβγαλε.

Οι Hell’s Angels ιδρύθηκαν το 1948 στην Καλιφόρνια από βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1969 έγινε η πρώτη λέσχη στο Λονδίνο ενώ τις τελευταίες δεκαετίες τα μέλη τους έχουν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες και διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές, με το λογότυπό τους να έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές.