Αιμίλιος Χειλάκης: «Όταν είσαι πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά, ξέρεις με ποιους θες να συνεργαστείς»

Τον Αιμίλιο Χειλάκη υποδέχτηκε στο «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, με την μεγάλη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για τις συνεργασίες του, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον το να κρατάει ο άλλος τον λόγο του.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέφερε στη συνέντευξή του πως: «Όταν είσαι πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά, ξέρεις με ποιους θες να συνεργαστείς. Άρα λοιπόν κάνεις τις επιλογές, με ανθρώπους που νιώθεις ασφαλής. Αυτό που λέμε “οι παρέες κάνουν την ιστορία”, αυτό είναι.

Ότι ξέρεις με ποιους δεν θες να δουλέψεις, και ξέρεις με ποιους θέλεις. Όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που μπορούμε, τους ανθρώπους που θέλουμε να τους επιλέξουμε, και να δεχτούν, είναι η μεγαλύτερη ευτυχία».

«Εγώ κρατάω τον λόγο μου»

Συνεχίζοντας, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είπε ότι: «Υπάρχουν άνθρωποι που λες “δεν θα έπρεπε να δουλέψουμε μαζί, δεν θα είναι καλά τα πράγματα”. Είμαι μεγάλο παιδί, και εγώ έχω μάθει να δουλεύω με τους ανθρώπους που δίνουν τον λόγο τους. Όταν δεν κρατάς τον λόγο σου, δεν χρειάζονται συμβόλαια. Όταν το διά χειραψίας καταστρατηγείται, για εμένα είναι βασικός κανόνας να μην δουλέψω με άνθρωπο. Πραγματικά!».

«Επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, ειδικά της νέας γενιάς, οι οποίοι καταστρατηγούν τον λόγο τους, δεν θέλω με μερικά παιδιά από τη νέα γενιά να πω… Καλύτερα επειδή δεν θα κρατήσει τον λόγο του, ας μην βρεθούμε. Νομίζω πως όλοι έχουν την άποψη, ότι εγώ κρατάω τον λόγο μου», πρόσθεσε.