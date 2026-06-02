Διονύσης Σχοινάς: «Με την Καίτη Γαρμπή νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί»

Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά για την πολυετή σχέση του με την Καίτη Γαρμπή, τον γιο τους Δημήτρη, και την προσωπική του φιλοσοφία ζωής. Αναφέρθηκε στην αρχική άρνηση της Καίτης Γαρμπή, την αδιάκοπη σχέση τους και τις αξίες που τους ενώνουν, καθώς και στη σχέση του με τον γιο του και τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.

  • Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε για την Καίτη Γαρμπή, δηλώνοντας πως «η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται» και πως «νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί».
  • Για τον γιο του, Δημήτρη, ανέφερε πως «ο γιος μου είναι ο κολλητός μου» και πως «θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει».
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι δέχεται αρνητικά σχόλια όπως «είσαι άφωνος» και «γέρασες», ενώ τόνισε ότι «δεν έχω παρεξηγηθεί ποτέ στη ζωή μου».

O Διονύσης Σχοινάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno».

«Η Καίτη στην αρχή με αγνοούσε, πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα την παντρευτώ» περιέγραψε.

«Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό σε μία σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα, μετά ο θαυμασμός» εξομολογήθηκε.

«Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί» επεσήμανε.

 

«Ο γιος μου είναι ο κολλητός μου. Έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο; Να γίνει νο1» σχολίασε.

«Έχω διαβάσει σχόλια όπως “είσαι άφωνος” και “γέρασες”» είπε σχετικά τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς.

«Το πρώτο που δεν συγχωρώ είναι το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Δεν βγάζω ανθρώπους από τη ζωή μου τελείως, δεν κρατάω κακίες. Δεν έχω παρεξηγηθεί ποτέ στη ζωή μου» ανέφερε ο τραγουδιστής.

