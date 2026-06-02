Φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (2/6), προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα εντός της επιχείρησης, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πυθαγόρα και Σεφέρη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.