Φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (2/6) σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές.

Φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (2/6), προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα εντός της επιχείρησης, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πυθαγόρα και Σεφέρη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

