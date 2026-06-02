Ο Γιάννης Δρασαγάκης πρώτος επιλαχών για την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου

Η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό της αξίωμα, οδηγεί στην αναπλήρωση της έδρας της από τον Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών στη Β2′ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναμένεται να αποδεχθεί την έδρα και να επιστρέψει στη Βουλή.

Η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα που κατείχε στον Β2′ Δυτικό Τομέα Αθηνών, ανοίγοντας τον δρόμο για την αντικατάστασή της από τον επόμενο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου.