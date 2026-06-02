Ο Γιάννης Δρασαγάκης πρώτος επιλαχών για την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου

Ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών, αναλαμβάνει τη θέση της Έφης Αχτσιόγλου και αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Γιάννης Δραγασάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό της αξίωμα, οδηγεί στην αναπλήρωση της έδρας της από τον Γιάννη Δραγασάκη.
  • Ο Γιάννης Δραγασάκης είναι ο πρώτος επιλαχών στη Β2′ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών.
  • Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναμένεται να αποδεχθεί την έδρα και να επιστρέψει στη Βουλή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό της αξίωμα, οδηγεί στην αναπλήρωση της έδρας της από τον Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών στη Β2′ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη – Διαλύεται η Κ.Ο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναμένεται να αποδεχθεί την έδρα και να επιστρέψει στη Βουλή.

Η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα που κατείχε στον Β2′ Δυτικό Τομέα Αθηνών, ανοίγοντας τον δρόμο για την αντικατάστασή της από τον επόμενο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου.

Διάσπαση Νέας Αριστεράς: Οι 7 βουλευτές που αποχωρούν και η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ