Τραμπ: Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του – «Πολύ καλό για να είναι αληθινό» το ιατρικό ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου

Νέο κύκλο έντονων συζητήσεων και καχύποπτων αντιδράσεων στους ιατρικούς κύκλους των ΗΠΑ έχει προκαλέσει το πρόσφατο τσεκάπ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με αρκετούς ειδικούς να κάνουν λόγο για μια «φιλτραρισμένη» αναφορά που στερείται ζωτικών δεδομένων.

Παρά τις θριαμβευτικές δηλώσεις του ίδιου για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι παραλείψεις στο επίσημο έγγραφο, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της δημοσιοποίησής του, φουντώνουν τα σενάρια γύρω από την πραγματική κατάσταση του 79χρονου ηγέτη.

Ο Τραμπ υποβλήθηκε σε εξετάσεις την περασμένη Τρίτη στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ, σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε στο Truth Social ως ιατρική εξέταση εξαμήνου, διαβεβαιώνοντας πως «όλα ήταν τέλεια».

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος καθυστέρησε περισσότερο από το συνηθισμένο να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα, ενισχύοντας τη σεναριολογία για τον 79χρονο Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο για μώλωπες στα χέρια του, πρήξιμο στους αστραγάλους του, αλλά και για ισχυρισμούς περί γνωστικής εξασθένησης.

Ο Τζόναθαν Ράινερ, καρδιολόγος του αείμνηστου αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι, πήρε θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τη μη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ιατρικής εξέτασης του Προέδρου, εκτός από το ότι δεν θέλουν να μάθει κάτι ο αμερικανικός λαός», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Τα στοιχεία της έκθεσης και η ηλικία του Τραμπ

Τελικά, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή -τρεις ημέρες μετά την εξέταση- διά χειρός του γιατρού του Τραμπ, του πλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Σον Μπαρμπαρέλα.

Εκεί αναφέρεται πως, ο Τραμπ «παραμένει σε εξαιρετική υγεία, επιδεικνύοντας ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενική φυσική λειτουργία».

Η αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ζωτικά στατιστικά στοιχεία του Τραμπ, αναφέρεται σε αρκετές απεικονιστικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν και κάνει μικρές συστάσεις για προληπτική φροντίδα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος καταγράφηκε με ύψος περίπου 1,90 μ. και βάρος περίπου 108 κιλά -δηλαδή 6 κιλά βαρύτερος από πέρυσι- αλλά με υγιή καρδιακό ρυθμό και φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Σύμφωνα με την έκθεση, λαμβάνει δύο φάρμακα για τη χοληστερόλη και ασπιρίνη για την καρδιά του.

Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Οι αμφιβολίες των ειδικών και το τεστ Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο αγγειοχειρουργός από το Τέξας, Ντέιβιντ Σουτζ, δήλωσε στη Wall Street Journal: «Αυτή η αναφορά είναι σχεδόν πολύ καλή για να είναι αληθινή για κάποιον της ηλικίας του. Αυτό φαίνεται να είναι ένα φιλτραρισμένο αφήγημα».

Ο 79χρονος Τραμπ είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει εκλεγεί ποτέ στην προεδρία των ΗΠΑ, ξεπερνώντας τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, κατά περίπου πέντε μήνες.

Αν και οι πρόεδροι δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν τα ιατρικά τους δεδομένα, ο Τραμπ δέχεται έντονη πολιτική πίεση, καθώς είχε μετατρέψει την υγεία του Μπάιντεν σε ακρογωνιαίο λίθο της προεκλογικής του εκστρατείας, αποκαλώντας τον αντίπαλό του «Κοιμισμένο Τζο» (Sleepy Joe) επειδή δεν υποβαλλόταν σε γνωστικό τεστ.

Ο Σουτζ επέκρινε την τάση της έκθεσης να επιβεβαιώνει την καλή υγεία του Τραμπ χωρίς να παρέχει συγκεκριμένα δεδομένα που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του Μπαρμπαρέλα.

Παράλληλα, ο Ράινερ επεσήμανε ότι πολλές από τις εξετάσεις που αναφέρονται είχαν γίνει στον Τραμπ τόσο πρόσφατα, που η επανάληψή τους κρίνεται ασυνήθιστη.

Η έκθεση του Μπαρμπαρέλα αναφέρθηκε επίσης σε μια ανάλυση υπερηχογραφήματος μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η οποία διαπίστωσε ότι η «καρδιακή ηλικία» του Τραμπ είναι δεκαπέντε χρόνια μικρότερη από την πραγματική του.

Σχολιάζοντας αυτό το εύρημα, ο Ράινερ τόνισε ότι αυτή η αξιολόγηση με AI: «Δεν είναι ένα κλινικά χρησιμοποιούμενο εργαλείο».

Προγενέστερα ζητήματα υγείας και η απάντηση του Λευκού Οίκου

Στο παρελθόν, διάφορα ζητήματα έχουν προκαλέσει ερωτηματικά γύρω από την υγεία του Αμερικανού Προέδρου, παρόλο που ο ίδιος περηφανεύεται ότι είναι ασυνήθιστα fit για την ηλικία του.

Τα χέρια του εμφανίζονται συχνά με μώλωπες, και κατά καιρούς έχει χρησιμοποιήσει μακιγιάζ ή επιδέσμους για να τους κρύψει.

Ο Τραμπ και ο περίγυρός του έχουν αποδώσει τους μώλωπες στις συχνές χειραψίες και στις παρενέργειες της τακτικής λήψης ασπιρίνης, η οποία λειτουργεί ως αντιπηκτικό αίματος.

Επιπλέον, πέρυσι, έπειτα από φωτογραφίες που έδειχναν πρήξιμο στα κάτω άκρα του, αποκαλύφθηκε ότι πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Η έκθεση του Μπαρμπαρέλα σημείωσε ότι το πρήξιμο έχει βελτιωθεί, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το πώς ή πόσο.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η παράλειψη αναλυτικών αποτελεσμάτων είναι τυπική σε μια «συνοπτική έκθεση» όπως η συγκεκριμένη.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, εξαπέλυσε πυρά εναντίον των επικριτών, δηλώνοντας: «Εξωτερικοί γιατροί κάνουν αυθαίρετες εικασίες για την υγεία ενός ατόμου».

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για την υγεία του από οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο στην ιστορία».