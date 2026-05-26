Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις: «Όλα ήταν τέλεια» – Νέα ερωτήματα για την υγεία του λίγο πριν κλείσει τα 80

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «όλα ήταν τέλεια» μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, την ώρα που συνεχίζονται οι δημόσιες συζητήσεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που γίνεται 80 ετών στις 14 Ιουνίου, δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα, περιοριζόμενος σε ανάρτηση στο Truth Social όπου ανέφερε ότι ολοκλήρωσε τον εξαμηνιαίο ιατρικό έλεγχο και πως «όλα ελέγχθηκαν τέλεια».

Οι φωτογραφίες που αναζωπύρωσαν τα ερωτήματα

Το τελευταίο διάστημα αμερικανικά ΜΜΕ και χρήστες στα social media σχολίαζαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν με κοκκινίλες και εξανθήματα στον λαιμό, ενώ πέρυσι είχαν κυκλοφορήσει εικόνες με πρησμένους αστραγάλους και μελανιασμένο χέρι, το οποίο φαινόταν να καλύπτεται με μακιγιάζ.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Μπαρμπαμπέλα, είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί κοινή κρέμα ως «προληπτική θεραπεία δέρματος» για το εξάνθημα στον λαιμό, χωρίς όμως να αποκαλύψει τη διάγνωση, σύμφωνα με το Reuters.

Για τα πρησμένα πόδια και το μελανιασμένο χέρι, ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι επρόκειτο για «καλοήθεις καταστάσεις», με την εκπρόσωπο Καρολάιν Λέβιτ να υποστηρίζει πως ο μώλωπας προκλήθηκε από τις πολλές χειραψίες.

Είχε κάνει και μαγνητική τομογραφία

Ο Τραμπ είχε αποκαλύψει τον Οκτώβριο του 2025 ότι υποβλήθηκε και σε μαγνητική τομογραφία, κάτι που προκάλεσε νέα ερωτήματα καθώς οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι MRI δεν αποτελούν συνήθως μέρος ενός τυπικού check-up.

Αρχικά ο Λευκός Οίκος απέφυγε να εξηγήσει γιατί έγινε η εξέταση, με την εκπρόσωπο Τύπου να δηλώνει μόνο ότι έδειξε «εξαιρετική φυσική κατάσταση».

Ο ίδιος ο Τραμπ αργότερα σχολίασε ειρωνικά το θέμα απέναντι σε δημοσιογράφους:

«Η μαγνητική είναι απολύτως φυσιολογική. Τι, νομίζετε ότι δεν πρέπει να κάνω; Ο γιατρός είπε ότι ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει δει ποτέ».

Σύμφωνα με μεταγενέστερο ιατρικό σημείωμα, η «καρδιακή ηλικία» του Τραμπ εκτιμήθηκε περίπου 14 χρόνια νεότερη από την πραγματική του ηλικία.

Τα σχόλια για στιγμές υπνηλίας

Ο Τραμπ έχει επίσης δεχθεί σχόλια μετά από εμφανίσεις όπου φαινόταν να αποκοιμιέται σε συναντήσεις, ακόμη και σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο ίδιος είχε απαντήσει σαρκαστικά τον Φεβρουάριο:

«Κάποιοι είπαν ότι έκλεισα τα μάτια μου. Κοιτάξτε, είχε γίνει πολύ βαρετό. Δεν κοιμόμουν. Απλώς τα έκλεισα γιατί ήθελα να φύγω από εκεί πέρα».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα συγκρίνει τη φυσική του κατάσταση με εκείνη του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πέρυσι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε κάνει μεταστάσεις στα οστά.