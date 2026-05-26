ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Αυτό είναι το λογότυπο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, στο Θησείο, τη δημιουργία του νέου κόμματός του. Το νέο πολιτικό σχήμα φέρει την ονομασία ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος. Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε μετά το τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, όταν προβλήθηκε προωθητικό βίντεο για το νέο κόμμα.

Στη συνέχεια, ένα κοριτσάκι παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ένα χαρτί, στο οποίο αναγραφόταν το όνομα του νέου πολιτικού σχηματισμού. Και το όνομα αυτού: ΕΛΑΣ.