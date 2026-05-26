Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά αμετανόητος και απαράλλαχτος

Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη της.

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες.

Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω» τόνισαν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικές πηγές.