Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά αμετανόητος και απαράλλαχτος

Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη της.

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες.

Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω» τόνισαν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικές πηγές.

 

21:57 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Αυτό είναι το λογότυπο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, στο Θησείο, τη δημιουργία του νέου κόμματός τ...
21:46 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Αυτή είναι η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος – «Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να την υπογράψουν»

«Η σημερινή μας Διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιο...
21:30 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης οι παρουσιαστές της εκδήλωσης για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – «Ήρθε επιτέλους η ώρα η πολιτική πυξίδα να δείξει προς την Ιθάκη»

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέλαβαν να παρουσιάσουν την εκδήλωση στο Θησείο...
20:14 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Παρουσίαση βιβλίου Αρβανιτόπουλου – Φίλη: Παρουσία Σαμαρά η ομιλία του Κώστα Καραμανλή – Ποιοι δίνουν το παρών στην εκδήλωση

Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνο...
