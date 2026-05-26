Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό – Νταλίκα προσέκρουσε σε αυτοκίνητο, ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στην Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 70χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το τροχαίο έγινε στο 80ό χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, σε μικρή απόσταση από τον κόμβο Κουβαρά. Μία νταλίκα προσέκρουσε σε ΙΧ επιβατικό, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 70χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τραυματισμένη είναι και η γυναίκα που επέβαινε στο όχημα, ενώ οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και την παροχή βοήθειας. Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.

