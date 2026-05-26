Θεσσαλονίκη: Από κατάστημα κράτησης νέων… σε ληστεία – Απολογήθηκαν στην ανακρίτρια οι 3 ανήλικοι που “χτύπησαν” κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Αστυνομία, Περιπολικό
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης την προηγούμενη εβδομάδα, κλήθηκαν να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ήδη τρόφιμοι σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, για εμπλοκή σε παρόμοιες πράξεις που φέρεται να τέλεσαν κατά το παρελθόν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν παραβιάσει τους όρους διαμονής στο συγκεκριμένο κατάστημα, όταν τα ξημερώματα της 21ης Μαϊου απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο τού ψιλικατζίδικου, αρπάζοντας 700 ευρώ από το ταμείο, διάφορα καπνικά προϊόντα και το τσαντάκι του με προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε η εμπλοκή στη ληστεία και τεσσάρων συνεργών τους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Όπως έγινε γνωστό, υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές. Μάλιστα, επιστρέφοντας τα επόμενα 24ωρα στη συγκεκριμένη δομή κράτησης, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων φέρεται να εκμυστηρεύτηκε αρχικά την εμπλοκή του στη ληστεία- ανακαλώντας όμως στη συνέχεια την συμμετοχή του.

Απολογούμενοι στην αρμόδια ανακρίτρια, και οι τρεις αρνήθηκαν ότι είναι αυτοί που τέλεσαν την ένοπλη ληστεία. Οι δύο 17χρονοι κρίθηκαν, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στον τρίτο (που συμπληρώνει τον επόμενο μήνα το 15ο έτος της ηλικίας του) επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο κι επέστρεψε στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπανάκι κινδύνου για την αύξηση των διατροφικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους

Ο ύπνος μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για πάνω από 100 ασθένειες – Τι αποκαλύπτει μελέτη του Stanford

Αυτό είναι επενδυτικό νόμισμα από καθαρό χρυσό που κυκλοφόρησε

Νέα έρευνα της EY για την τεχνητή νοημοσύνη: Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τους πολίτες

Νέα μελέτη: Η AI εντόπισε «κρυφές» παρενέργειες του Ozempic αναλύοντας 400.000 αναρτήσεις στο Reddit

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:11 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Τρίτης (26/5) η κλήρωση με αριθμό 3071 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είναι...
21:27 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Έχουν επιβληθεί 345 διοικητικά πρόστιμα από τις αρχές του 2026

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για εμπρησμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική. Όπως έγινε γνωστό, τό...
20:41 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Συναγερμός στις Σέρρες: Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ιωάννη – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στις Σέρρες, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκτα...
20:30 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μεσολόγγι: Άγρια επίθεση ανήλικων σε 10χρονο για τα παπούτσια και τα χρήματά του – Μεταφέρεται στο «Καραμανδάνειο»

Σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα ένα 10χρονο παιδί Ρομά και φερόμενους ως δράστες άλλους ανήλικ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν