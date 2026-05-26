Γαλλία: Τραπεζικός υπάλληλος εξέδιδε τη σύντροφό του σε εκατοντάδες άνδρες και την βασάνιζε επί 7 χρόνια – Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση

Ένας 51χρονος πρώην τραπεζικός υπάλληλος στη Γαλλία καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης επειδή εξέδιδε τη σύντροφό του σε εκατοντάδες άνδρες, ενώ επί επτά χρόνια την υπέβαλλε σε φρικτά βασανιστήρια, βιασμούς και εξευτελισμούς.

Η 42χρονη Λετίσια Ρ. αποφάσισε να καταθέσει δημόσια στο δικαστήριο της Ντιν-λε-Μπεν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, απορρίπτοντας το αίτημα των δικηγόρων του κατηγορούμενου για κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία. Όπως είπε, εμπνεύστηκε από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε δηλώσει ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά», αναφέρει η Telegraph.

«Ένιωθα ότι πέθαινα λίγο λίγο»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Γκιγιόμ Μπουτσί ανάγκαζε τη σύντροφό του να συμμετέχει σε ακραίες και εξευτελιστικές πράξεις από το 2015 έως το 2022.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι την υποχρέωνε να γλείφει δημόσιες τουαλέτες, να πίνει τα ούρα του και να συμμετέχει σε βίαιες σεξουαλικές πράξεις.

«Σιγά σιγά ένιωθα ότι πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πράξη που μου επέβαλλε, ένα κομμάτι μου έσπαγε οριστικά», είπε στο δικαστήριο κλαίγοντας.

Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε σταματήσει να μετρά τους άνδρες στους οποίους την εξέδιδε ο κατηγορούμενος όταν ο αριθμός έφτασε τους 487.

Την ανάγκασε σε σεξουαλική πράξη την ημέρα που βγήκε από το μαιευτήριο

Η φρίκη, σύμφωνα με την κατάθεσή της, συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2017. Όπως είπε, την ημέρα που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο Μπουτσί την εξανάγκασε να κάνει σεξουαλική πράξη με οδηγό φορτηγού.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος την χτυπούσε συστηματικά με ζώνες, ξύλα κοπής και ηλεκτρικά καλώδια, ενώ τη στραγγάλιζε και την κρατούσε διαρκώς άυπνη, επιτρέποντάς της μόνο μία ολόκληρη νύχτα ύπνου κάθε δέκα ημέρες.

Της απαγόρευε να φορά εσώρουχα και την αποκαλούσε «σκλάβα» του.

«Ήθελε να θυμάμαι τα πάντα»

Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό, όπου η σύζυγος ναρκωνόταν, η Λετίσια δήλωσε ότι ο σύντροφός της ήθελε να παραμένει συνειδητή.

«Μου έλεγε ότι έπρεπε να καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε. Θυμάμαι τα πάντα», είχε δηλώσει πριν από τη δίκη.

Η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες εξαιτίας της κακοποίησης.

Ο Μπουτσί παραδέχθηκε ορισμένες πράξεις βασανισμού, όπως στραγγαλισμούς και εγκαύματα, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «συναινετική σαδομαζοχιστική σχέση». Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό, επικαλούμενο εκατοντάδες μηνύματα και ηχητικά ντοκουμέντα στα οποία απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει αν δεν υπάκουε.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να επαναλάβει τα εγκλήματα σε άλλη γυναίκα.