Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο κοντά στα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Φωτογραφία Αρχείου: @themaritimenet/x
Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς πυραυλικούς στόχους και σκάφη που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η έκρηξη προκάλεσε ζημιές κοντά στην ίσαλο γραμμή του πλοίου ενώ αυτό έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, στον Κόλπο του Ομάν.

Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι η έκρηξη προήλθε από «εξωτερική πηγή», ενώ μέρος καυσίμων διέρρευσε στη θάλασσα. Η UKMTO διευκρίνισε ότι το πλήρωμα και το πλοίο παραμένουν ασφαλή.

Σενάρια για νάρκη ή drone boat

Καθώς η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην ίσαλο γραμμή, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκλήθηκε είτε από θαλάσσιο drone είτε από μαγνητική νάρκη προσαρμοσμένη στο κύτος του πλοίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά υψηλή λόγω του ουσιαστικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά.

Πάνω από 1.500 εμπορικά πλοία εγκλωβισμένα

Αμερικανικά στοιχεία αναφέρουν ότι περισσότεροι από 22.500 ναυτικοί που βρίσκονται σε πάνω από 1.550 εμπορικά πλοία έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο εξαιτίας της κρίσης.

Παρά τον αποκλεισμό, δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι τρία δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου πέρασαν πρόσφατα από τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία.

Επίσης, υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα κατάφερε να αποπλεύσει έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες ακινητοποίησης.

Πριν από την έναρξη της κρίσης, από τα Στενά του Ορμούζ περνούσαν καθημερινά περίπου 125 έως 140 πλοία.

Πηγή: AFP / South China Morning Post

