Χρήστος Θηβαίος: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα του – «Θα ήθελα να είναι εκεί. Δεν πρόλαβε να με δει…»

Ο Χρήστος Θηβαίος μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 26 Μαΐου, για τα πρώτα του βήματα στη μουσική, την επιλογή του να ακολουθήσει τον δρόμο της τέχνης, τους φόβους των γονιών του και τη στιγμή που ανακοίνωσε στη μητέρα του ότι θα τραγουδούσε με τον Γιώργο Νταλάρα στην Ιερά Οδό.

Ο τραγουδοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην ανησυχία που είχε η οικογένειά του για την απόφασή του να ασχοληθεί με το τραγούδι. Οι γονείς του ήθελαν, όπως είπε, μια πιο ασφαλή πορεία για εκείνον, καθώς είχαν ζήσει δυσκολίες.

«Οι γονείς μου φοβόντουσαν ότι θα γίνω καλλιτέχνης. Δεν ήθελαν με τίποτα, γιατί είχαν ζήσει μια δύσκολη ζωή. Εγώ έλεγα: “Δεν είμαι ηθοποιός, είμαι καλλιτέχνης. Εγώ τραγουδάω”», είπε ο Χρήστος Θηβαίος.

Στη συνέχεια, ο ερμηνευτής μίλησε για τη μητέρα του και για μια επαγγελματική στιγμή που εκείνη δεν πρόλαβε να δει. Ο ίδιος θυμήθηκε την αντίδρασή της όταν της είπε ότι θα εμφανιζόταν στη σκηνή μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.

«Της είπα “Μαμά, θα τραγουδήσω με τον Γιώργο Νταλάρα στην Ιερά Οδό”. Μου λέει “Παιδί μου, μην τα πιστεύεις αυτά”. Δεν έζησε να το δει. Έφυγε τον Οκτώβριο κι εγώ βγήκα τον Δεκέμβριο. Φοβερό. Θα το ήθελα να είναι εκεί», είπε.

Ο Χρήστος Θηβαίος σημείωσε ότι δεν σταμάτησε να προσπαθεί για όσα ήθελε να πετύχει. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πίστη στον στόχο και η συνέπεια απέναντι στον εαυτό αποτελούν, για εκείνον, βασικά στοιχεία στην πορεία ενός ανθρώπου.

«Πίστευα ότι αν προσπαθήσεις και θέλεις -και αυτό είναι οδηγία προς ναυτιλλομένους- αν πιστεύεις πραγματικά αυτό που θέλεις, χωρίς εκπτώσεις, αλλά να είσαι ο εαυτός σου, θα γίνει», δήλωσε.

Ο τραγουδοποιός αναφέρθηκε και στην επιτυχία, κάνοντας αυτοκριτική για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κάποια στιγμή ένιωσε να πλησιάζει μια πιο αλαζονική πλευρά.

«Στην αποτυχία χάνεις το μυαλό σου και στην επιτυχία χάνεις την ψυχή σου. Στην επιτυχία πλησίασα. Υπάρχει μια αλαζονική συμπεριφορά, η οποία όμως είναι κρυπτοαλαζονική. Λες: “Όχι, έχω δουλέψει, τα αξίζω, μου αξίζει”, αλλά… Δεν το επέβαλα ποτέ, απλά η συμπεριφορά μου ήταν αλαζονική», παραδέχθηκε ο Χρήστος Θηβαίος.