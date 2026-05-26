Βέλγιο: Ερωτήματα για τον έμπειρο οδηγό του σχολικού λεωφορείου – Κύμα συγκίνησης και συλλυπητηρίων στην Ευρώπη

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο βελγικό Μπουγκενχάουτ, βόρεια των Βρυξελλών, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ειδικού σχολείου. Άλλα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το λεωφορείο μπήκε στη διάβαση ενώ οι μπάρες ήταν κατεβασμένες

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:15 τοπική ώρα σε σιδηροδρομική διάβαση.

Σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου «έσπασε» τη μπάρα ασφαλείας και εισήλθε στις γραμμές, παρά το γεγονός ότι οι κόκκινες προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν γιατί ο οδηγός προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Εκπρόσωπος της εταιρείας Infrabel ανέφερε ότι το τρένο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 120 χιλιομέτρων την ώρα και δεν πρόλαβε να φρενάρει.

Το σχολικό όχημα παρασύρθηκε βίαια και ανατράπηκε στο πλάι, ενώ το μπροστινό μέρος του καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Ήταν έμπειρος οδηγός και γνώριζε άριστα τη διαδρομή»

Η εταιρεία De Lijn, υπεύθυνη για τα δίκτυα λεωφορείων και τραμ στη Φλάνδρα, υπογράμμισε ότι ο 49χρονος οδηγός θεωρούνταν ιδιαίτερα έμπειρος επαγγελματίας.

«Ο οδηγός που συνεργαζόταν με υπεργολάβο ήταν έμπειρο μέλος του προσωπικού, σε καλή κατάσταση υγείας και είχε περάσει τόσο τον ιατρικό έλεγχο όσο και την υποχρεωτική ετήσια εκπαίδευση», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Sky News.

Η ίδια εταιρεία είχε δηλώσει νωρίτερα στη βελγική HLN πως «ο άνδρας έκανε αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολύ καιρό και αναμφίβολα γνώριζε τη διαδρομή του».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο πέρασε τη σιδηροδρομική διάβαση, τη στιγμή που οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα προειδοποιητικά φώτα αναμμένα.

Δύο παιδιά νεκρά – Σοβαρά τραυματισμένοι πέντε μαθητές

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα, ενώ στο τρένο βρίσκονταν περίπου 100 επιβάτες.

Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι νεκροί είναι:

  • δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών,
  • ο 49χρονος οδηγός,
  • και η 27χρονη συνοδός των μαθητών.

Πέντε ακόμη παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ωστόσο οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.

Ένας επιβάτης του τρένου δέχθηκε ιατρική φροντίδα λόγω σοκ.

«Μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία»

Οι βελγικές σιδηροδρομικές εταιρείες Infrabel και NMBS χαρακτήρισαν το δυστύχημα «μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία».

Όπως ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση:

«Από τα πρώτα λεπτά, οι ομάδες της Infrabel και της NMBS, μαζί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρμόδιες αρχές, κινητοποιήθηκαν για να ασφαλίσουν την περιοχή και να βοηθήσουν τους επιβάτες του τρένου».

Η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή διακόπηκε ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα σωστικά συνεργεία.

Συλλυπητήρια από ηγέτες και πολιτικούς σε όλη την Ευρώπη

Το δυστύχημα προκάλεσε αντιδράσεις και μηνύματα συμπαράστασης από Ευρωπαίους ηγέτες και πολιτικούς.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» από το δυστύχημα.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», ανέφερε.

Η εκλεγμένη πρόεδρος της Λευκορωσίας Σβιατλάνα Τσιχανούσκαγια χαρακτήρισε την είδηση «σπαρακτική».

«Ένα φυσιολογικό σχολικό πρωινό μετατράπηκε σε αδιανόητη τραγωδία για τόσες οικογένειες. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τρομερό δυστύχημα. Στεκόμαστε στο πλευρό του βελγικού λαού σε αυτή τη στιγμή πένθους», δήλωσε.

Μηνύματα απέστειλαν επίσης ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Ολόκληρη η κοινότητα βρίσκεται σε σοκ»

Ο δήμαρχος του Μπουγκενχάουτ, Γκέερτ Χέρμανς, δήλωσε ότι η μικρή κοινότητα έχει συγκλονιστεί από την τραγωδία.

«Είμαι σοκαρισμένος από ό,τι συνέβη σήμερα εδώ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό δυστύχημα με ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό», ανέφερε.

«Αυτό μας επηρεάζει όλους βαθιά. Ολόκληρη η κοινότητά μας έχει χτυπηθεί πολύ σκληρά. Τα θύματα και οι οικογένειές τους είναι τώρα η απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστές και ειδικά συνεργεία, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν αργότερα την απομάκρυνση του κατεστραμμένου σχολικού λεωφορείου.

Το Βέλγιο διαθέτει ένα από τα πυκνότερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ευρώπη και έχει καταγράψει δεκάδες δυστυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις τα τελευταία χρόνια.

