Εβάν Φουρνιέ: Το τραγούδι του Ισορροπιστή για τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού

Ο Ισορροπιστής δημιούργησε τραγούδι για τον Εβάν Φουρνιέ, αποτυπώνοντας σε ρίμες την απήχηση που έχει ο Γάλλος σταρ στους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά την παρουσία του στην ομάδα και την κατάκτηση της Euroleague.

Ο MVP του Final Four έχει συνδεθεί έντονα με τον κόσμο του Ολυμπιακού από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στον Πειραιά. Οι φίλοι της ομάδας έχουν ήδη κάνει το όνομά του σύνθημα, ενώ πλέον ο Φουρνιέ έγινε και μουσικό κομμάτι.

Ο Ισορροπιστής, μέλος των Goin’ Through και γνωστός για την υποστήριξή του στον Ολυμπιακό, μετέτρεψε την αγάπη των φιλάθλων για τον Φουρνιέ σε τραγούδι. Το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει τραγούδι και μετά την κατάκτηση του Conference League, ενώ αυτή τη φορά το νέο κομμάτι αφορά τον Γάλλο μπασκετμπολίστα.

Το τραγούδι αναφέρεται στο πάθος του Φουρνιέ για το μπάσκετ και στον δεσμό του με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, το κομμάτι συγκρίνει την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό με ένα δαχτυλίδι NBA, δείχνοντας τη σημασία που αποδίδεται στη συγκεκριμένη επιτυχία.