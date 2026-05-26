Εβάν Φουρνιέ: Το τραγούδι του Ισορροπιστή για τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Εβάν Φουρνιέ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ισορροπιστής δημιούργησε τραγούδι για τον Εβάν Φουρνιέ, αποτυπώνοντας σε ρίμες την απήχηση που έχει ο Γάλλος σταρ στους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά την παρουσία του στην ομάδα και την κατάκτηση της Euroleague.

Ο MVP του Final Four έχει συνδεθεί έντονα με τον κόσμο του Ολυμπιακού από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στον Πειραιά. Οι φίλοι της ομάδας έχουν ήδη κάνει το όνομά του σύνθημα, ενώ πλέον ο Φουρνιέ έγινε και μουσικό κομμάτι.

Ο Ισορροπιστής, μέλος των Goin’ Through και γνωστός για την υποστήριξή του στον Ολυμπιακό, μετέτρεψε την αγάπη των φιλάθλων για τον Φουρνιέ σε τραγούδι. Το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει τραγούδι και μετά την κατάκτηση του Conference League, ενώ αυτή τη φορά το νέο κομμάτι αφορά τον Γάλλο μπασκετμπολίστα.

Το τραγούδι αναφέρεται στο πάθος του Φουρνιέ για το μπάσκετ και στον δεσμό του με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, το κομμάτι συγκρίνει την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό με ένα δαχτυλίδι NBA, δείχνοντας τη σημασία που αποδίδεται στη συγκεκριμένη επιτυχία.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ύπνος μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για πάνω από 100 ασθένειες – Τι αποκαλύπτει μελέτη του Stanford

ΙΣΑ: Παρέμβαση για την επίλυση της καθυστέρησης των πληρωμών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την παχυσαρκία

Πώς θα λειτουργεί το νέο Μητρώο Ακινήτων σε ισχύ από τον Ιούνιο – Τι ισχύει με τον «νέο ΕΝΦΙΑ»

Πάρκινγκ: Μια θέση στάθμευσης…κοστίζει όσο κάνει ένα διαμέρισμα-Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Επιστήμονες ανακάλυψαν τα γηραιότερα ξύλινα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ποτέ από ανθρώπους

TV: Πώς να μετατρέψετε την τηλεόρασή σας σε οθόνη αφής – Πρακτικός οδηγός
περισσότερα
19:45 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Νόσκοβα – Σάκκαρη 0-2: Εξαιρετική πρεμιέρα στο Roland Garros για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, καθώς επικράτησε της Λίντα Νόσ...
18:22 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Νέος προπονητής των «πρασίνων» και επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δανός προπ...
11:55 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκαν Κυζιρίδης και Ανδρούτσος στη θέση των Κωνσταντέλια και Καρέτσα

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ...
03:28 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μπουντεσλίγκα: Η Πάντερμπορν έριξε την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Την επάνοδό της στην Bundesliga πανηγυρίζει από το βράδυ της Δευτέρας (25/5) η Πάντερμπορν, η ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν